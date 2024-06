Descarbonização do transporte de mercadorias: Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz acelerou a descarbonização do transporte com a introdução de três novos modelos de camiões.

O objetivo é reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e mitigar as alterações climáticas.

Em primeiro lugar, os modelos das séries eActros 300/400 e eEconic já estão a ser entregues aos clientes na Europa.

A empresa oferece uma linha completa de camiões pesados, desde o Actros de longo curso até ao Arocs para aplicações de construção.

Descarbonização do transporte

Pela primeira vez, a Mercedes-Benz apresentou ao público o camião pesado de longo curso eActros 600, elétrico a bateria, em 2023.

A empresa programou o início da produção em série deste camião para o final de 2024.

Ao mesmo tempo, a Mercedes-Benz continua a desenvolver o camião GenH2 movido a células de combustível.

Para este projeto, o objetivo é estar pronto para a produção em série na segunda metade da década.

A Mercedes-Benz está a trabalhar com vários parceiros para avançar com o desenvolvimento de infra-estruturas de carregamento e reabastecimento para veículos eléctricos a bateria e a hidrogénio na Europa.

Perfil

Em 2023, a Daimler Truck vendeu 526.053 unidades em todo o mundo, um aumento de 1 por cento em relação ao ano anterior.

Ao mesmo tempo, as suas receitas foram de 55,89 mil milhões de euros, um aumento de 10 % em relação a 2022.

E seu lucro líquido cresceu 44% para 3.971 milhões de euros de 2022 a 2023.

Como uma de suas subsidiárias, a Mercedes-Benz é a marca de caminhões mais vendida na região da UE30 (União Europeia, Reino Unido, Suíça e Noruega).

Este segmento desenvolve, produz e distribui camiões da marca Mercedes-Benz na Europa, Médio Oriente, África e América Latina.

Também gere as vendas de camiões FUSO na Europa e na América Latina.

A sua gama de produtos abrange camiões ligeiros, médios e pesados, incluindo veículos especiais.

Nota: Os camiões são vitais para o transporte de mercadorias a nível local, regional e internacional. Transportam uma vasta gama de produtos, desde géneros alimentícios e bens de consumo a matérias-primas e componentes industriais.

Os camiões Mercedes-Benz são utilizados para uma variedade de aplicações, tais como transporte de longo curso, distribuição pesada, transporte regional de linha, entrega urbana, serviços municipais, veículos comerciais todo-o-terreno e logística.

O segmento também fabrica os seus próprios grupos motopropulsores em várias unidades de produção na Alemanha e no Brasil.