Dans le cadre du plan de développement national, le gouvernement fédéral du Mexique a lancé le plan de développement de l’isthme de Tehuantepec en 2019.

Le plan de développement de l’isthme de Tehuantepec comprend le corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec, qui a été créé le 14 juin 2019 et devrait être opérationnel d’ici la fin de l’administration actuelle.

D’une manière générale, le corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec comprendra divers modes de transport et un investissement de 8 milliards de pesos, en partie pour la réhabilitation des chemins de fer pour le fret et les passagers, l’expansion de l’autoroute Salina Cruz-Coatzacoalcos et l’expansion et la modernisation des ports de Salina Cruz et Coatzacoalcos et des raffineries de Salina Cruz et Minatitlán.

Le plan de développement de l’isthme de Tehuantepec comprend également un projet de gazoduc destiné à approvisionner les entreprises et les consommateurs nationaux.

Le long du corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec, des zones économiques seront créées pour attirer les investissements du secteur privé, et l’approvisionnement en énergie, en eau, en connectivité numérique et en autres intrants de base sera garanti pour répondre aux besoins des entreprises et de la population active.

Ensuite, le 14 mars 2023, le décret créant le Corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec en tant qu’organisme décentralisé du ministère de la Marine a été publié au Journal officiel de la Fédération (DOF).

Plan de développement

Le 1er juin 2023, le ministère de l’Intérieur, le ministère des Finances et du Crédit public et le ministère de la Marine ont conclu un accord avec Grupo Mexico qui, après que le gouvernement a repris une partie du chemin de fer, a accordé à l’entreprise une extension de huit ans de la concession de Medias Aguas Pass à Veracruz et un paiement de redevances, et a accordé au gouvernement 120 kilomètres du chemin de fer de l’isthme de Tehuantepec à Veracruz.

En tant que plaque tournante logistique en Amérique latine, le Mexique est l’un des principaux pays commerçants de la région.

Le Mexique a construit plusieurs nœuds logistiques reliant l’Amérique du Nord à l’Amérique centrale et à l’Amérique du Sud.

Stratégiquement situé entre ces grandes régions commerciales, le pays a investi dans ses infrastructures pour devenir à la fois une voie de passage pour le commerce et un secteur manufacturier national florissant.

Le réseau logistique mexicain comprend 117 ports maritimes, 393 471 kilomètres d’autoroutes, 27 000 kilomètres de lignes ferroviaires, 76 aéroports, 46 points de douane et 66 terminaux intermodaux, selon TECMA, une entreprise leader dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement basée au Mexique.