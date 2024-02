Send an email

PIB du Mexique, Covid-19 et le mandat de six ans d’AMLO

Le PIB du Mexique a augmenté de 3,1% en 2023 selon les chiffres préliminaires du gouvernement mexicain, un dynamisme moindre par rapport à la hausse de 3,9 % en 2022.

Selon Banco Base, compte tenu des chiffres connus pour les cinq premières années du mandat actuel de six ans, ainsi que d’une croissance estimée à 2,5% pour l’année en cours, l’économie mexicaine terminerait le mandat de six ans avec une croissance annuelle moyenne de 0,96 % par rapport au niveau du PIB avec lequel elle a terminé le mandat de six ans précédent (quatrième trimestre de 2018).

Par rapport aux administrations précédentes, l’actuel mandat de six ans du président Andrés Manuel López Obrador affiche la pire performance depuis le mandat de six ans de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), au cours duquel l’économie a connu une croissance annuelle moyenne de 0,51%.

Compte tenu de la croissance démographique au cours de la période et de sa tendance à la baisse, l’évolution du PIB par habitant montre des perspectives légèrement plus favorables pour l’administration de M. López Obrador.

Avec une croissance démographique estimée à 6,05% sur la période de six ans, le PIB par habitant devrait terminer la période de six ans avec une contraction de 0,17%.

Bien que cette croissance du PIB par habitant soit inférieure à celle observée au cours des six années du mandat d’Enrique Peña Nieto (avec une croissance de 4,11%), elle dépasserait celle enregistrée au cours des six années du mandat de Felipe Calderón Hinojosa, avec une contraction de 0,95 % dans le sillage de la crise financière américaine.

PIB du Mexique

En replaçant cette croissance économique dans le contexte mondial de la reprise après la pandémie de Covid-19, Banco Base note que le rythme élevé de croissance qu’a connu le Mexique n’est pas inhabituel.

Après la crise de la pandémie, la reprise des économies mondiales n’a pas été uniforme.

La reprise au Mexique a été lente par rapport à ce qui a été observé dans d’autres pays.

Bien qu’à la fin du troisième trimestre 2023, le PIB du Mexique ait déjà dépassé de 4,44% son niveau de 2019 (avant la pandémie), dans une liste des 45 plus grandes économies du monde, le Mexique se classait au 31e rang.