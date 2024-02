PIB do México, Covid-19 e os seis anos de mandato de AMLO

O PIB do México cresceu 3,1% em 2023, de acordo com os dados preliminares do governo mexicano, um dinamismo menor em comparação com o aumento de 3,9% em 2022.

De acordo com o Banco Base, considerando os valores conhecidos para os primeiros cinco anos do atual mandato de seis anos, bem como um crescimento estimado de 2,5% para o ano em curso, a economia do México terminaria o mandato de seis anos com um crescimento médio anual de 0,96% em comparação com o nível do PIB com que terminou o anterior mandato de seis anos (quarto trimestre de 2018).

Em comparação com as administrações anteriores, o atual mandato de seis anos do Presidente Andrés Manuel López Obrador apresenta o pior desempenho desde o mandato de seis anos de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), quando a economia cresceu a uma taxa média anual de 0,51%.

Tendo em conta o crescimento da população no período e a sua tendência decrescente, a evolução do PIB per capita revela um panorama ligeiramente mais favorável para a administração de López Obrador.

Com um crescimento estimado da população de 6,05% ao longo do período de seis anos, estima-se que o PIB per capita termine o período de seis anos com uma contração de 0,17%.

Embora este crescimento do PIB per capita seja inferior ao observado nos seis anos do mandato de Enrique Peña Nieto (quando cresceu 4,11%), ultrapassaria o registado nos seis anos do mandato de Felipe Calderón Hinojosa, quando contraiu 0,95% na sequência da crise financeira dos EUA.

PIB do México

Colocando este crescimento económico no contexto global da recuperação da pandemia de Covid-19, o Banco Base observa que o elevado ritmo de crescimento que o México tem registado não é fora do comum.

No rescaldo da crise pandémica, a recuperação das economias mundiais não tem sido uniforme.

A recuperação do México tem sido lenta em comparação com o que se tem observado noutros países.

Embora no final do terceiro trimestre de 2023 o PIB do México já estivesse 4,44% acima do seu nível de PIB de 2019 (pré-pandemia), numa lista das 45 maiores economias do mundo, o México ocupava o 31.º lugar.