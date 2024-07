Perspectives économiques du Brésil pour 2024 et 2025

Les perspectives économiques du Fonds monétaire international (FMI) pour le Brésil pour 2024 et 2025 prévoient une croissance de 2,1 et 2,4%, respectivement.Le 11 août 2023, le président Luiz Inácio Lula da Silva a présenté le nouveau programme d’accélération de la croissance, connu sous le nom de PAC. Ce programme promet d’investir 1,7 trillion de R$ dans tous les États brésiliens. Sur ce montant, 1,4 billion de R$ seront alloués entre 2023 et 2026. Les 0,3 milliard de R$ restants seront investis après 2026.Les investissements seront répartis comme suit: premièrement, 371 milliards de R$ proviendront du gouvernement fédéral; deuxièmement, 343 milliards de R$ proviendront des entreprises publiques; troisièmement, 362 milliards de R$ proviendront du financement; et enfin, 612 milliards de R$ proviendront du secteur privé. L’objectif du PAC est clair: promouvoir la transition écologique, la néo-industrialisation, la croissance inclusive et la durabilité environnementale.

Perspectives économiques

La croissance du PIB du Brésil a suivi cette tendance, y compris les prévisions à court terme du FMI:

2022: 3.0

2023: 2.9

2024: 2.1

2025: 2.4

Le 22 janvier 2024, le président a signé la loi budgétaire annuelle pour 2024, d’un montant total d’environ 5,5 trillions de R$. En outre, la loi sur les orientations budgétaires pour 2024 a établi un déficit primaire de 13,31 milliards de BRL, ce qui équivaut à 0,12% du PIB estimé. La loi prévoit également une inflation de 3,55 % et une croissance du PIB réel de 2,19% pour 2024.Cependant, selon le dernier rapport sur les recettes et les dépenses, publié en mai 2024, le gouvernement fédéral s’attend désormais à une inflation de 3,70% et à une croissance du PIB de 2,45 % en 2024. Par conséquent, l’objectif du gouvernement central pour le solde primaire dans le budget 2024 est de 0 % du PIB.

Économie brésilienne

En mai 2024, le gouvernement fédéral prévoyait une croissance économique de 2,5% pour cette année-là. Ces estimations ne tiennent pas compte de l’impact de la situation d’urgence dans le Rio Grande do Sul sur l’activité économique. Le gouvernement a également prévu une inflation de 3,7 % pour 2024. Toutefois, il n’est pas certain que ces prévisions se réalisent et il est probable que les résultats soient différents de ceux escomptés.