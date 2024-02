Perspectives de l’entreprise Dow: demande de produits

Send an email

Selon ses propres perspectives, Dow s’attend à des conditions de marché dynamiques en 2024, avec une croissance de la demande pour des produits spécifiques.

Cette multinationale américaine est active dans la fabrication de produits chimiques, de plastiques et de matériaux spéciaux.

Alors que les ventes nettes de Dow ont baissé à un taux annuel de 21,6% en 2023, à 44,622 milliards de dollars, son bénéfice net a chuté à 660 millions de dollars, contre 4,64 milliards de dollars en 2022.

À l’avenir : d’ici 2024, Dow devrait maintenir son engagement en matière de discipline financière et opérationnelle alors qu’elle navigue dans des conditions de marché dynamiques.

Bien que l’entreprise s’attende à ce que la faiblesse de la demande de biens industriels et durables se poursuive au premier trimestre, les premiers signes positifs dans des domaines tels que la construction, l’automobile et l’électronique grand public sont encourageants.

Dans le secteur de l’emballage et des plastiques spécialisés, Dow s’attend à ce que l’amélioration modérée des conditions macroéconomiques soutienne la croissance de la demande, en particulier pour les polymères fonctionnels à forte valeur ajoutée et les emballages souples pour l’alimentation et les produits spécialisés.

En revanche, dans le secteur des infrastructures et des intermédiaires industriels, la société prévoit que les fondamentaux du marché resteront sous pression pour l’oxyde de propylène, les polyols, les isocyanates, les produits chimiques pour la construction et les dérivés, en grande partie en raison des récentes augmentations de capacité de l’industrie.

Dans le même temps, une demande résiliente est prévue sur les marchés finaux de l’alimentation et des produits pharmaceutiques, et la société bénéficiera vraisemblablement de son projet de croissance pluriannuel qui augmentera la production de propylène glycol sur son site de Map Ta Phut, dont la mise en service est prévue pour 2024.

Dans le domaine des matériaux et revêtements de performance, les produits à base de silicone haute performance sont bien positionnés pour générer une croissance des volumes sur les marchés clés.

La croissance du volume des matières premières et des produits intermédiaires, ainsi que de modestes augmentations de prix, sont attendues, grâce à une amélioration modérée de la dynamique de l’offre et de la demande dans l’industrie.

La demande locale et les prix des revêtements architecturaux et industriels sont incertains en raison de leur corrélation avec le marché du bâtiment et de la construction, ainsi qu’avec les taux d’intérêt.