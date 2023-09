Braskem est le plus grand producteur de matières plastiques des Amériques

Braskem est le plus grand producteur de plastiques des Amériques sur la base de la capacité de production annuelle de ses usines au Brésil, aux États-Unis et au Mexique au 31 décembre 2022, selon Chemical Market Analytics d’OPIS, une société de Dow Jones.

L’entreprise est également le leader mondial du polyéthylène vert (PE vert) selon CMA.

En outre, Braskem est le seul producteur pétrochimique intégré de produits chimiques de base et de polymères au Brésil, et le plus grand producteur en termes de capacité de production annuelle de polyéthylène (PE) au Mexique et de polypropylène (PP) aux États-Unis et en Allemagne, selon CMA, desservant des clients dans plus de 70 pays.

Les clients de Braskem utilisent ses plastiques et ses produits chimiques pour fabriquer une large gamme de produits que les gens utilisent dans leur vie quotidienne pour répondre à leurs besoins essentiels en matière d’emballage alimentaire, d’ameublement, de composants industriels et automobiles, de peintures et de revêtements.

Braskem estime que la transition de la production de plastiques et de produits chimiques des matières premières fossiles vers des sources renouvelables durables représente l’une des principales opportunités de croissance et de durabilité dans l’industrie chimique mondiale.

Producteur de matières plastiques

Les résultats d’exploitation de la Société pour le semestre clos le 30 juin 2023 ont été affectés, et continueront d’être affectés, par divers facteurs, dont notamment:

L’expansion ou la contraction de la capacité de production mondiale des produits qu’elle vend et le taux de croissance de l’économie mondiale.

Exprimé en dollars américains, le prix du marché international du naphta, l’une de ses principales matières premières, qui a un impact significatif sur le coût de production de ses produits et qui a connu une volatilité au cours du semestre clos le 30 juin 2023, fluctuant dans une fourchette comprise entre 777 et 1 012, soit 30,2 %, par tonne au cours de cette période, contre une fluctuation dans une fourchette comprise entre 555 et 719, soit 30,7 %, par tonne au cours du semestre clos le 30 juin 2022.

Le prix de marché du propylène aux États-Unis, l’une de nos principales matières premières, également exprimé en dollars américains, qui a un impact significatif sur le coût de production de nos produits et qui a connu une certaine volatilité au cours du semestre clos le 30 juin 2023, fluctuant dans une fourchette comprise entre 772 et 1 279, soit 1 279, par tonne au cours de cette période.