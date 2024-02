Perspectivas da empresa Dow: procura de produtos

De acordo com as suas próprias perspectivas, a Dow prevê condições de mercado dinâmicas em 2024, com um crescimento da procura de produtos específicos.

Esta multinacional americana dedica-se ao fabrico de produtos químicos, plásticos e materiais especializados.

Enquanto as vendas líquidas da Dow caíram a uma taxa anual de 21,6% em 2023, para US $ 44,622 bilhões, seu lucro líquido caiu para US $ 660 milhões, de US $ 4,64 bilhões em 2022.

Daqui para frente: Até 2024, espera-se que a Dow mantenha seu compromisso com a disciplina financeira e operacional à medida que navega nas condições dinâmicas do mercado.

Embora a empresa espere que a fraqueza na procura de bens industriais e duradouros continue no primeiro trimestre, os primeiros sinais positivos em áreas como a construção, automóvel e eletrónica de consumo são encorajadores.

Em Embalagens e Plásticos Especiais, a Dow espera que a melhoria moderada das condições macroeconómicas apoie o crescimento da procura, especialmente nos polímeros funcionais de valor mais elevado e nas embalagens flexíveis para alimentos e produtos especiais.

Por outro lado, em Infra-estruturas e Intermediários Industriais, a empresa prevê que os fundamentos do mercado permaneçam sob pressão para o óxido de propileno, polióis, isocianatos, produtos químicos para a construção e derivados, em grande parte devido aos recentes aumentos de capacidade da indústria.

Dow

Ao mesmo tempo, prevê-se uma procura resiliente nos mercados finais alimentar e farmacêutico, e a empresa beneficiará previsivelmente do seu projeto de crescimento plurianual que irá expandir a produção de propilenoglicol nas suas instalações de Map Ta Phut, que deverá entrar em funcionamento em 2024.

Nos materiais e revestimentos de alto desempenho, os produtos de silicone de alto desempenho estão bem posicionados para gerar crescimento de volume nos principais mercados.

Prevê-se um crescimento do volume de matérias-primas e produtos intermédios, bem como aumentos modestos dos preços, impulsionados por uma melhoria moderada da dinâmica da oferta e da procura no sector.

A procura local e os preços dos revestimentos arquitectónicos e industriais enfrentam incertezas, dada a sua correlação com o mercado da construção civil, bem como com as taxas de juro.