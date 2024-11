Pedidos de adesão ao AAPPT: ninguém se pronuncia sobre a China ou Taiwan

Com relação aos pedidos de adesão da China ou de Taiwan ao AAPPT, nenhum país membro do bloco comercial fez comentários, de acordo com o governo canadense.

O AAPPT (Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica) é composto por Austrália, Brunei, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Cingapura, Reino Unido e Vietnã.

O Canadá presidirá a Comissão do AAPPT em 2024.

Solicitações de adesão ao AAPPT

Além dessas duas economias, a Indonésia, o Equador, o Reino Unido, o Uruguai e a Coreia do Sul também solicitaram a adesão ao acordo comercial.

A China e Taiwan solicitaram sua adesão em setembro de 2021. Notavelmente, o governo canadense disse que não tomou uma posição sobre as solicitações de Taiwan ou da China. Acrescentou que as outras Partes do AAPPT também não o fizeram.

As Partes do AAPPT, incluindo o Canadá, apoiam a expansão do Acordo para incluir economias que atendam aos “Princípios de Auckland”, ou seja, que estejam dispostas e sejam capazes de atender aos altos padrões do AAPPT e aos ambiciosos compromissos de acesso ao mercado, que tenham um histórico comprovado de conformidade com seus compromissos comerciais existentes e que sejam capazes de obter consenso entre as Partes do AAPPT.

Reino Unido

Em 1º de fevereiro de 2021, o Reino Unido solicitou formalmente sua adesão ao AAPPT. Posteriormente, em 31 de março de 2023, foram concluídas as negociações entre o Reino Unido e os membros do acordo. Finalmente, em 16 de julho de 2023, os membros do AAPPT aprovaram formalmente a adesão do Reino Unido.

Atualmente, espera-se que o Reino Unido entre no bloco após a ratificação do acordo por cada um dos estados membros e pelo próprio Reino Unido. Esse acordo não apenas elimina as tarifas sobre mercadorias. Ele também inclui compromissos para liberalizar serviços e investimentos. Além disso, ele estabelece regras em áreas importantes, como propriedade intelectual, comércio eletrônico e meio ambiente.

O AAPPT tem como objetivo promover a inovação, a produtividade e a competitividade. Para isso, aborda questões emergentes, como a economia digital e o papel das empresas estatais na economia global. Também incorpora novos elementos que buscam garantir benefícios para economias em todos os níveis de desenvolvimento e para empresas de todos os portes. Além disso, estabelece compromissos específicos voltados para a capacitação e o desenvolvimento do comércio.