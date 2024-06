O desempenho económico do México e a sua competitividade em 2024

O desempenho económico do México subiu da 30ª para a 25ª posição no ranking de competitividade global do IMD para 2024.

Nos subindicadores deste pilar, as posições do México foram as seguintes: economia interna (desceu de 41º para 22º), comércio internacional (desceu de 54º para 57º), investimento estrangeiro (subiu de 27º para 19º), emprego (desceu de 8º para 9º) e preços (desceu de 29º para 35º).

Desempenho económico

O IMD World Competitiveness Rankings abrange 67 economias.

As economias são classificadas da mais para a menos competitiva e as pontuações são, na realidade, índices (de 0 a 100) gerados com o único objetivo de construir tabelas e gráficos.

O México obteve as posições mundiais apresentadas abaixo nas suas melhores e piores avaliações no âmbito do pilar do desempenho económico:

Pontos fortes

Desemprego de longa duração (1).

Ameaças de deslocalização de empresas (4).

Formação bruta de capital fixo – crescimento real (7).

Exportações de bens (biliões de dólares) (9).

Taxa de desemprego (9).

Fluxos de investimento direto estrangeiro (milhares de milhões de dólares) (11).

Crescimento real do PIB (12).

Desemprego dos jovens (13).

Crescimento do PIB real per capita (15).

Fluxos de investimento direto (milhares de milhões de dólares) (16).

Pontos fracos

Concentração das exportações por parceiro (66)

Exportações de serviços comerciais (%) (60)

Custos alimentares (54).

PIB (PPC) per capita (52).

Índice dos termos de troca (52).

Formação bruta de capital fixo (%) (49).

Exclusão dos jovens (49).

PIB per capita (47).

Investimento direto estrangeiro (% do PIB) (47).

Balança de transacções correntes (43).

Pilares

Com base na análise de académicos de renome e na investigação e experiência do IMD, a metodologia do World Competitiveness Ranking divide o ambiente nacional em quatro factores principais:

Desempenho económico

Eficiência do governo

Eficiência empresarial

Infra-estruturas

Cada um destes factores é ainda dividido em cinco subfactores que destacam cada faceta das áreas analisadas.

No total, o Ranking de Competitividade Mundial inclui 20 desses subfactores.

Estes 20 subfactores compreendem 336 critérios, embora cada subfactor não tenha necessariamente o mesmo número de critérios (por exemplo, são necessários mais critérios para avaliar a Educação do que para avaliar os Preços).