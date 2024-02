Investimento Direto Estrangeiro no México: mais 27% em 2023

O México captou 36,058 mil milhões de dólares de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em 2023, o que representa um aumento de 27% em relação a 2022, informou o Ministério da Economia.

O México está aberto ao IDE na maioria dos setores económicos e sempre foi um dos maiores destinatários de IDE nos mercados emergentes.

De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, a proximidade do México com os Estados Unidos e o acesso preferencial ao mercado norte-americano, a estabilidade macroeconómica, o vasto mercado interno, a base de consumidores em crescimento, os trabalhadores cada vez mais qualificados e os custos laborais mais baixos contribuem para atrair investidores estrangeiros.

A crise económica da pandemia de Covid-19 mostrou como as cadeias de abastecimento norte-americanas estão ligadas e destacou novas oportunidades de parceria e investimento.

Ainda assim, as recentes mudanças políticas e regulamentares criaram dúvidas sobre o clima de investimento, particularmente nos sectores da energia, agricultura e gestão de pensões de emprego formal, de acordo com o Departamento de Estado.

Investimento direto estrangeiro

A maior parte do investimento estrangeiro está concentrada nos estados do norte, perto da fronteira com os EUA, onde se situa a maioria das maquiladoras (fábricas de montagem e fabrico orientadas para a exportação), ou na Cidade do México e na região próxima de «El Bajío» (por exemplo, Guanajuato, Querétaro, etc.).

No passado, os investidores estrangeiros negligenciaram os estados do sul do México, embora a administração esteja concentrada em atrair investimentos para a região, nomeadamente através de grandes projectos de infra-estruturas como o Tren Maya, a refinaria Dos Bocas e o corredor industrial e logístico transistémico.

O governo do México aumentou a despesa pública em 2021 e promoveu amplamente o investimento privado nestes projectos.

Em dezembro de 2021, o Governo mexicano emitiu um decreto controverso que designava estes projectos como prioridades de «segurança nacional», permitindo-lhes avançar antes da conclusão dos estudos de impacto ambiental e outros.

Embora os tribunais tenham barrado o decreto executivo, este não deixou de suscitar preocupações quanto ao empenhamento do governo mexicano em matéria de transparência.

Historicamente, o México tem recebido investimento direto estrangeiro em vários sectores, incluindo a indústria transformadora, os serviços financeiros, a energia, a tecnologia e o sector automóvel.