A participação da General Motors no mercado de automóveis dos EUA foi de 16,5% em 2024.

Isso representa uma tendência de aumento, considerando que essa participação era de 16% em 2022 e 16,2% em 2023.

A General Motors é uma empresa automotiva dos EUA que projeta, fabrica e vende automóveis e peças automotivas e fornece serviços de financiamento automotivo.

Participação da General Motors

Nos EUA, em 2024, a GM tinha uma participação de 6,0% nas vendas dos 2 milhões 939 mil carros, uma participação de 12,6% dos 9 milhões 101 mil crossovers e uma participação de 31,8% dos 4 milhões 345 mil caminhonetes, de acordo com os dados da própria empresa.

Ao mesmo tempo, na China, sua participação foi de 6,9% dos 26 milhões e 567 mil veículos vendidos.

A forte concorrência de preços e o excesso de capacidade, impulsionados por novos participantes e rivais com preços mais baixos, reduzem a lucratividade na China. Além disso, as regulamentações sobre emissões, consumo de combustível e veículos elétricos criam mais desafios para a General Motors.

Operações comerciais

A General Motors expande suas ofertas de veículos elétricos com uma plataforma flexível que se adapta a diferentes modelos e faixas de preço. Sua tecnologia de bateria de última geração permite diversificar os fornecedores e otimizar o desempenho.

Para impulsionar essa transição, a GM investiu em suas fábricas na América do Norte. A Fábrica ZERO em Detroit produz modelos como o GMC HUMMER EV e o Chevrolet Silverado EV. No Canadá, a CAMI é sua primeira fábrica de veículos elétricos em larga escala. Além disso, a Orion Assembly se tornará um local de produção de caminhões elétricos em 2026.

A GM também produz em massa células de bateria por meio da Ultium Cells, sua joint venture com a LG Energy Solution, com fábricas em Ohio e Tennessee, e novos projetos em Indiana com a Samsung SDI.

Em 31 de dezembro de 2024, a General Motors operava mais de 100 instalações nos EUA, com foco em fabricação, montagem, distribuição e testes. A maioria é de propriedade integral, enquanto as instalações alugadas incluem armazéns e escritórios.

Globalmente, a GM está presente em 33 países, com operações de produção e distribuição. Suas principais fábricas fora dos EUA estão no Brasil, Canadá, China, México e Coreia do Sul.