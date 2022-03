Pablo González Guajardo: en KCM y Grupo Lala

Pablo González Guajardo es graduado de la Escuela Libre de Derecho y tiene una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Stanford.

Él es Director General y miembro del Consejo de Administración de Kimberly-Clark de México (KCM), empresa de productos de consumo líder en el mercado.

También es consejero de Grupo Lala, América Móvil, Grupo Sanborns, NPF/EUPAC/NW Funds, AMF/ICA/AMCAP/GBAL Funds y CGPCS/GIF/IVE/EMGF Funds of the American Funds of Capital Group y The Conference Board.

Además, González Guajardo forma parte del Consejo Consultivo de GE International México y del Consejo Consultivo Internacional de The Brookings Institution.

Él es socio fundador de Mexicanos Primero, presidente de la Comisión de Educación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); socio fundador de México, ¿Cómo Vamos?; presidente del Consejo de la Ciudad y del Estado de México de UNETE, organizaciones que buscan mejorar la calidad de la educación y los resultados económicos en el país, y socio fundador de la Alianza por la Ciudad, que se esfuerza por trasladar a la Ciudad de México a una de las más inclusivas e innovadoras del mundo.

Él fue electo Consejero Propietario por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Kimberly-Clark de México celebrada el 25 de febrero de 2010.

González Guajardo compró Evenflo Company, un fabricante de artículos para bebés, y en 2013, dejó la presidencia del Consejo de la Comunicación, donde lideró la campaña “Pepe y Toño”, que reconoce a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

KCM es una empresa líder en México en la producción y comercialización de productos al consumidor e institucionales.

A través del tiempo, esta empresa ha desarrollado varias marcas muy reconocidas en México tales como Kleenex, Pétalo, Suavel, Lys, Vogue, KleenBebé, Huggies, Kotex y Depend, entre otras.

La compañía opera once plantas productivas, todas ellas localizadas en México. Durante 2020, aproximadamente 88% de los ingresos de la empresa correspondieron a ventas en México.

Por su parte, Grupo Lala es una empresa de alimentos y bebidas con marcas ampliamente reconocidas, enfocada en el mercado de consumo masivo y con liderazgo en el segmento de productos lácteos en el continente americano.

Opera en México, su mercado principal, donde cuenta con una sólida participación de mercado; en Brasil, donde tiene una estrategia de consolidación basada en la compañía de lácteos brasileña Vigor Alimentos; en Centroamérica, y en Estados Unidos.

