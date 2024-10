Os supercomputadores NVIDIA e as restrições da China

Os supercomputadores NVIDIA estão entre os principais supercomputadores do mundo, mas a empresa enfrenta restrições às exportações para a China.

Em outubro de 2022, o Departamento de Comércio dos EUA emitiu controles específicos sobre a China. As medidas abrangem software de design de chips lógicos avançados e equipamentos de semicondutores. Além disso, incluem serviços que os norte-americanos prestam para produzir lógica avançada e chips de memória.

Da mesma forma, o Departamento de Comércio restringiu a exportação de determinados chips para a China, especialmente aqueles com aplicações em inteligência artificial (IA) e supercomputação. As restrições afetam os chips, bem como software, hardware, equipamentos e tecnologia usados no desenvolvimento e na fabricação desses componentes para a China, incluindo Hong Kong e Macau, bem como para a Rússia.

Entre os produtos afetados estão os circuitos integrados A100 e H100, bem como os sistemas DGX e quaisquer placas que contenham esses circuitos. Em resposta, as empresas de tecnologia dos EUA, como NVIDIA, AMD e Intel, anunciaram que fabricariam chips para a China com especificações logo abaixo dos níveis restritos.

Supercomputadores NVIDIA

Pesquisadores e desenvolvedores recorrem às soluções NVIDIA para acelerar uma ampla gama de aplicações importantes. Eles vão desde a simulação de dinâmica molecular até a previsão do tempo. Com mais de 3.500 aplicativos suportados, a computação NVIDIA potencializa áreas promissoras de descoberta, como ciência de materiais, previsão climática, simulação de túnel de vento e genômica.

A NVIDIA fornece mais de 75% dos supercomputadores da lista global TOP500. Isso inclui 24 dos 30 principais sistemas da lista Green500. Atualmente, a NVIDIA é a principal projetista de chips de IA por receita e uso em pesquisa de inteligência artificial.

Supercomputação

Além disso, determinados circuitos integrados futuros da NVIDIA devem atender aos requisitos de licenciamento se atingirem determinados limites de desempenho e de E/S de chip para chip. Essa exigência também se aplica a sistemas ou placas que integram esses circuitos. Além disso, são necessárias licenças para exportar uma variedade de produtos, como produtos de rede, para determinados usuários finais e usos finais na China.

As soluções de computação da NVIDIA incluem servidores e plataformas de supercomputação. Elas integram GPUs, DPUs, interconexões e pacotes de software de computação de alto desempenho (HPC) e inteligência artificial. Por fim, a NVIDIA oferece o software NVIDIA AI Enterprise, o serviço DGX Cloud e uma coleção crescente de bibliotecas de aceleração, APIs, SDKs e estruturas de aplicativos específicos de domínio.