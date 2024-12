Os países com o maior número de acordos regionais de comércio em 2024

A Organização Mundial do Comércio (OMC) informou que 10 países e 2 blocos se destacam por seu grande número de Acordos Comerciais Regionais (RTAs).

O que é um RTA? Qualquer acordo comercial recíproco entre duas ou mais partes, mesmo que não pertençam à mesma região.

De acordo com um relatório da OMC, de meados de outubro de 2023 a meados de outubro de 2024, os membros da OMC notificaram 17 RTAs (24 notificações).

Uma subdivisão desses 17 RTAs é apresentada abaixo:

7 incluem a liberalização do comércio tanto de bens quanto de serviços.

9 tratam apenas do comércio de mercadorias.

1 trata exclusivamente do comércio de serviços

Acordos regionais de comércio

Em geral, os membros da OMC se comprometeram a não favorecer um parceiro comercial em detrimento de outro. Mas os RTAs são uma exceção a essa regra.

Conclusão: os membros da OMC reconhecem o papel legítimo dos ACRs que visam facilitar o comércio entre suas partes, mas sem erguer barreiras comerciais em relação a terceiros.

De acordo com o mesmo relatório, os membros da OMC com o maior número de RTAs em vigor são a União Europeia, o Reino Unido, os países da Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), o Chile, Cingapura e Turquia, com mais de 25 RTAs em vigor cada.

A União Europeia, com 27 membros, é governada por várias instituições que incorporam o caráter duplo, supranacional e intergovernamental do bloco.

A EFTA é a organização intergovernamental da Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, criada para promover o livre comércio e a cooperação econômica entre seus membros, na Europa e no mundo.

Emirados Árabes Unidos

Continuando a classificação, o México, a República da Coreia e o Peru têm, cada um, mais de 20 RTAs em vigor.

Alguns outros países em desenvolvimento, como Índia, Malásia e Panamá, também têm vários RTAs em vigor.

Houve uma série de desenvolvimentos importantes nos RTAs durante o período mencionado acima.