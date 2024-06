O comércio de serviços entre o México e os Estados Unidos passou de um excedente para um défice para os Estados Unidos.

Em primeiro lugar, a economia norte-americana registou um excedente de 2,7 mil milhões de dólares em 2021 nesta balança comercial bilateral.

Mas depois, os Estados Unidos tiveram um défice de 630 milhões de dólares em 2022, de acordo com os últimos dados disponíveis.

Estes serviços incluem, entre outros:

Turismo.

Transportes.

Tecnologia da informação.

Serviços financeiros.

Consultoria.

Educação.

Engenharia.

Serviços ambientais.

Comércio de serviços

As exportações de serviços dos EUA para o México aumentaram de US $ 30,5 bilhões em 2021 para US $ 37,7 bilhões em 2022.

Por outro lado, as importações dos EUA aumentaram de US $ 27,8 bilhões para US $ 38,3 bilhões.

Globalmente, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC), o México subiu de 23º em 2022 para 18º em 2023 entre os maiores exportadores de serviços comerciais.

Em 2023, estas vendas externas mexicanas aumentaram 9% a uma taxa anual, atingindo 52 mil milhões de dólares.

Comércio de mercadorias

O México foi classificado como o principal fornecedor estrangeiro dos Estados Unidos no comércio de mercadorias em 2023, à frente da China e do Canadá.

De acordo com uma análise do Congresso dos EUA, as importações de mercadorias dos EUA provenientes do México aumentaram de 39,9 mil milhões de dólares em 1993 para 475,6 mil milhões de dólares em 2023.

As principais importações de mercadorias dos EUA provenientes do México em 2023 incluem veículos automóveis (85 mil milhões de dólares), peças para veículos automóveis (66,3 mil milhões de dólares), equipamento informático (28,6 mil milhões de dólares), petróleo e gás (19,8 mil milhões de dólares) e equipamento elétrico (18,8 mil milhões de dólares).

Em contrapartida, as exportações de bens dos EUA para o México aumentaram de 41,6 mil milhões de dólares em 1993 para 323,228 mil milhões de dólares em 2023.

Integração comercial

O México, os Estados Unidos e o Canadá aumentaram a sua integração comercial graças ao Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA), que entrou em vigor em janeiro de 1994.

Este acordo foi posteriormente substituído pelo Acordo entre o México, os Estados Unidos e o Canadá (T-MEC) a partir de julho de 2000.

O T-MEC tem por objetivo reforçar a competitividade da América do Norte no comércio mundial.