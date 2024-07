Os maiores exportadores mundiais de mobiliário em 2023 foram a China, a Alemanha, o Vietname, a Itália e o México.Com uma diferença acentuada, a China foi responsável por 40,6% das vendas externas destes produtos.Esta classificação inclui mobiliário; mobiliário médico-cirúrgico; roupa de cama e artigos semelhantes; certos aparelhos de iluminação; edifícios pré-fabricados, entre outros bens.

Exportadores de mobiliário

A ter em conta: a Associação de Fabricantes de Mobiliário de Jalisco (Afamjal) anunciou a próxima edição da Expo Mueble Internacional Verano e da Tecno Mueble Internacional 2024. Estes eventos realizar-se-ão de 14 a 17 de agosto na Expo Guadalajara.Estas foram as exportações dos países líderes neste sector em 2023, em milhões de dólares:

China: 121.000 (-8% em relação ao ano anterior).

Alemanha: 18.800 (+1 por cento).

Vietname: 15.900 (+15 por cento).

Itália: 15.800 (-2 por cento).

México: (+1 por cento).

Evento

Jorge Ríos Gutiérrez, Presidente da Afamjal, explicou que a indústria global de mobiliário está a crescer. Este crescimento deve-se a factores-chave. A urbanização, o aumento da população, o aumento dos rendimentos e a expansão do sector imobiliário são os principais motores.Por outro lado, Mercedes Abundis, Conselheira do Conselho Organizador da Exposição Afamjal, referiu que o evento contará com cerca de 500 expositores. Estes expositores serão provenientes do México, dos Estados Unidos, do Brasil e de vários países asiáticos. Para além disso, são esperados cerca de 40.000 visitantes tanto na EMXI como na Tecno Mueble Internacional. De acordo com o Observatório Tecnológico da Universidade de Guadalajara, o rendimento económico de Jalisco será de cerca de mil milhões de pesos. Além disso, prevêem-se vendas de 800 milhões de pesos durante o evento e mais de 600 milhões de pesos nos seis meses seguintes.Por sua vez, Karen Baez, directora da Afamjal, sublinhou o compromisso da associação com a sustentabilidade na indústria do mobiliário. Nesta edição da Expo Mueble Internacional Verano, serão destacados os esforços das empresas para integrar práticas sustentáveis. Estas práticas incluem a utilização de materiais reciclados e a implementação de tecnologias limpas.

Prémio

Durante o evento, também será destacada a participação da designer mexicana Olga Hanono. Hanono irá receber o décimo Prémio de Mérito de Design de Interiores 2024. Ela falou sobre a transformação da indústria hoteleira, com foco na hospitalidade personalizada. Esta transformação está relacionada com o crescimento da economia da experiência imersiva. Referiu também a tendência para o luxo discreto e silencioso no design.