Economia circular: União Europeia e Suíça

Send an email

A União Europeia promoveu o desenvolvimento da economia circular através do regulamento relativo à conceção ecológica dos produtos sustentáveis e da legislação relativa aos resíduos (incluindo o regulamento relativo às embalagens e aos resíduos e a diretiva relativa aos veículos em fim de vida).

Publicou também um regulamento relativo às pilhas.

Nota: a economia circular é um modelo económico alternativo ao modelo linear tradicional de «extrair, fabricar, utilizar e eliminar».

Na economia circular, o objetivo é minimizar os resíduos e maximizar a utilização dos recursos, mantendo-os em uso durante o maior tempo possível.

De acordo com informações da Organização Mundial do Comércio (OMC), as medidas da UE visam melhorar a conceção dos produtos para evitar a utilização de produtos químicos ou materiais perigosos, reduzir o impacto ambiental de um produto desde a sua conceção, entre outras questões.

O Regulamento relativo à conceção ecológica dos produtos sustentáveis, recentemente aprovado, alarga o âmbito de aplicação da anterior Diretiva relativa à conceção ecológica para abranger a maior parte dos produtos de utilização final e intermédios e introduz disposições destinadas a prolongar o ciclo de vida dos produtos, tais como a possibilidade de reparação dos produtos, a durabilidade e a disponibilidade de peças sobressalentes, entre outros aspectos.

Economia circular

No que diz respeito aos resíduos, o objetivo da UE é reduzir a produção de resíduos e reintroduzir matérias-primas secundárias e reciclar os resíduos no ciclo económico, promovendo simultaneamente a adoção de regimes de responsabilidade alargada do produtor.

O novo regulamento relativo às pilhas, que substitui a diretiva relativa às pilhas, tornará as pilhas no mercado da UE mais sustentáveis e circulares.

O seu objetivo é garantir a sustentabilidade ao longo de todo o ciclo de vida das pilhas, desde o fornecimento até à reciclagem.

A legislação introduz requisitos progressivos de sustentabilidade, objectivos de recolha acrescidos e reciclagem obrigatória. Entre 2024 e 2028, serão adoptados regulamentos mais pormenorizados.

Riscos

Na Suíça, foram adoptados regulamentos sobre a reciclagem de plásticos (em garrafas de bebidas feitas de tereftalato de polietileno (PET)) e de dispositivos electrónicos (por exemplo, Lei da Proteção do Ambiente, Portaria sobre Recipientes de Bebidas).

Além disso, está em vigor um decreto relativo à redução do risco de produtos químicos e um sistema nacional de reciclagem de embalagens PET e de bebidas em garrafas de alumínio e de vidro, estabelecido por regulamentação federal e um limiar mínimo de reciclagem (só será introduzido um depósito se o limiar de reciclagem não for atingido).

Os resíduos de garrafas usadas que não podem ser reciclados são incinerados para produzir eletricidade e calor.

No caso dos equipamentos eléctricos e electrónicos, está incluída no preço de compra uma contribuição antecipada para a reciclagem.