Os bancos comerciais atraíram 4,7 mil milhões de dólares de IDE no México

finalmenteOs bancos comerciais atraíram 4,713 mil milhões de dólares de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) no México durante o primeiro trimestre de 2024.

Que serviços oferece a banca comercial?

Uma variedade de serviços financeiros, tais como empréstimos, cartões de crédito, contas de poupança, gestão de investimentos e seguros.

Em todo o ano de 2023, estas instituições bancárias receberam 6,029 mil milhões de dólares, contra um recorde de 6,718 mil milhões de dólares em 2008.

Bancos comerciais

No México, a banca comercial é o sector mais importante na concessão de crédito.

A sua principal função é a intermediação financeira: captar recursos do público aforrador para os canalizar para aqueles que necessitam de financiamento.

Em ambos os casos, é estabelecida uma taxa de juro em troca dos fundos.

De janeiro de 2006 a março de 2024, atraiu 61.148 milhões de dólares de IED.

Regulamentação

De acordo com o Ministério das Finanças e do Crédito Público do México (SHCP), no final de março de 2023, o índice de capitalização (ICAP) do sector bancário múltiplo era de 19,3%, contra 19,7% no final de março de 2022 e 19,0% no final de dezembro de 2022.

Nos termos da Lei das Instituições de Crédito (LIC), a Comissão Nacional Bancária e de Valores (CNBV) autoriza as operações dos bancos comerciais e de desenvolvimento como bancos comerciais e é responsável pela sua supervisão.

Riscos

A CNBV tem poderes para efetuar visitas de inspeção e impor sanções em caso de incumprimento, por parte de um banco, da LIC ou de qualquer regulamentação dela decorrente.

Outras funções da CNBV são a supervisão das sociedades gestoras de participações financeiras, dos bancos e dos corretores de valores mobiliários, bem como o poder de declarar uma intervenção (intervenção de gestão) ou uma resolução (liquidação) e de administrar um grupo financeiro, quer ao nível da sociedade gestora de participações quer ao nível da sociedade gestora de participações.

A CNBV publica periodicamente o ICAP.

O ICAP dos bancos comerciais é o rácio entre os seus fundos próprios líquidos e os seus activos ponderados pelo risco de crédito, pelo risco de mercado e pelo risco operacional e destina-se a medir a capacidade de resistência das instituições em caso de perdas inesperadas.