Índice de Confiança do IDE de Kearney 2024: as 25 economias

Os Estados Unidos, o Canadá, a China (incluindo Hong Kong), o Reino Unido e a Alemanha foram classificados no topo do Índice de Confiança do IDE de 2024 da Kearney.

Este índice é compilado a partir de dados primários de um inquérito da Kearney a executivos seniores das principais empresas do mundo.

O inquérito foi realizado em janeiro de 2024.

Os inquiridos incluem executivos de nível C e líderes regionais e empresariais.

Todas as empresas participantes têm receitas anuais de 500 milhões de dólares ou mais.

As empresas estão sediadas em 30 países e abrangem todos os sectores. Numa base desagregada, as empresas do sector dos serviços representam 46% dos inquiridos, as industriais 45% e as TI 9%.

Índice de Confiança do IDE

Os últimos anos têm sido caracterizados por tensões geopolíticas crescentes, que serão ainda mais intensificadas pelo início do conflito no Médio Oriente no quarto trimestre de 2023, pelo impacto dos choques climáticos e pelos elevados níveis de perturbação tecnológica.

Ao mesmo tempo, o crescimento global tem sido anémico, atingindo apenas 3,1% em 2022 e caindo para 2,7% em 2023.

Kearney afirmou que se espera um novo declínio no ano em curso, com uma previsão de crescimento global de 2,4%.

No entanto, existem alguns indicadores económicos positivos. A inflação está a cair em todo o mundo, a economia dos EUA está a ter um desempenho muito melhor do que o esperado e a Ásia continua a ser o pistão do crescimento global.

Embora o nosso inquérito tenha sido realizado no terreno em janeiro de 2024, parece que os investidores foram guiados nas suas respostas por estas notícias económicas positivas e concentraram-se menos nas negativas.

Economia global

De facto, os inquiridos mostraram sinais (algo surpreendentes) de otimismo. Uns espantosos 88% disseram que planeavam aumentar o seu IDE nos próximos três anos, mais 6% do que no ano passado.

Além disso, 89% afirmaram considerar o IDE mais importante para a rendibilidade e a competitividade das suas empresas nos próximos três anos, contra 86% no ano passado.

E o nível de otimismo líquido em relação à economia global aumentou acentuadamente, com uns impressionantes sete pontos.