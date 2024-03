Send an email

Os 6 factores do comércio mundial em 2024

Os factores mais influentes no comércio mundial em 2024 são os seguintes, de acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

O comércio mundial e a economia

Crescimento económico positivo, mas com disparidades significativas. As previsões de crescimento do PIB mundial mantêm-se em cerca de 3% para 2024, mas continuam a ser inferiores às médias históricas.

Além disso, persistem disparidades substanciais entre países e regiões em termos das suas perspectivas económicas projectadas para o próximo ano.

Estas disparidades influenciam os padrões comerciais.

Logística

Forte procura de transporte marítimo de contentores e de produtos de base.

Nos últimos meses, tem havido uma procura crescente de transporte marítimo de contentores, tal como refletido no aumento acentuado do Shanghai Container Freight Rate Index.

Do mesmo modo, o Baltic Dry Index também registou uma tendência positiva, indicando um aumento da procura global de matérias-primas.

Minerais críticos

Volatilidade dos preços dos produtos de base. As actuais tensões geopolíticas e os conflitos regionais poderão renovar a volatilidade nos mercados da energia e da agricultura.

Além disso, esperamos que a crescente importância do acesso seguro aos minerais críticos para a transição energética afete os preços e contribua ainda mais para a volatilidade do mercado desses produtos básicos.

Ásia

Aumento das cadeias de abastecimento. O comércio mundial está sendo influenciado pela resposta das cadeias de abastecimento às mudanças nas políticas comerciais e nas tensões geopolíticas.

Algumas economias da Ásia Oriental e da América Latina podem encontrar oportunidades para se integrarem mais nas cadeias de fornecimento afetadas por preocupações geopolíticas.

Políticas industriais

Aumento dos subsídios e das medidas restritivas do comércio. A priorização das preocupações internacionais e a urgência de cumprir os compromissos climáticos estão impulsando mudanças tanto nas políticas industriais como nas comerciais.

Se antes que a utilização de medidas restritivas do comércio e de políticas industriais orientadas para o interior tendesse a ter um impacto negativo no crescimento do comércio internacional.

Rotas marítimas

As tensões geopolíticas também estão provocando interrupções nas rotas marítimas, especialmente aquelas relacionadas com o Mar Vermelho e o Canal de Suez.

Além disso, prevê-se que os esforços para manter os níveis de água nos embalses que abastecem o Canal do Panamá reduzirão as passagens em 2024.

Esses eventos estão elevando os custos de envio, estendendo a duração das viagens e interrompendo as cadeias de fornecimento.