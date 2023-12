Os 5 principais produtos mineiros do Chile

Os principais produtos mineiros do Chile, em termos de percentagem da produção mundial, são o cobre, o iodo, o lítio, o molibdénio e a prata.

Em particular, a Codelco, uma empresa pública, é o maior produtor de cobre do mundo.

De acordo com um relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Chile é o maior produtor mundial de cobre e iodo, o segundo maior produtor de lítio e molibdénio e o quarto maior produtor de prata.

A atividade mineira, liderada pelo cobre, representou mais de metade do total das exportações de mercadorias do Chile em 2022.

A Codelco é uma empresa mineira totalmente detida pelo Estado.

O objeto social da Codelco consiste em maximizar o valor dos seus recursos minerais em benefício do seu acionista, a República do Chile, através do desenvolvimento integral dos seus vastos recursos minerais em tempo útil, tirando partido da sua experiência laboral, utilizando os seus activos tecnológicos avançados em áreas-chave e executando iniciativas estratégicas relacionadas com cinco aspectos, de acordo com o governo chileno.

Programa de despesas de capital. Melhoria das operações. Esforços de exploração. Investimento em capital humano. Parcerias mineiras com terceiros.

Como parte da sua estratégia para aumentar a produção e as receitas, a Codelco empreendeu uma série de projectos, empreendimentos comerciais e parcerias com empresas mineiras e não mineiras do sector privado.

Produtos mineiros

O Estado é o único proprietário de todos os minerais no seu território, embora permita que empresas nacionais ou estrangeiras desenvolvam actividades no sector através de um sistema de concessões mineiras, ou concessões administrativas e contratos especiais de exploração no caso dos hidrocarbonetos e do lítio.

A exploração mineira no Chile caracteriza-se por uma forte presença do Estado, através de duas empresas públicas: a Codelco, para a exploração mineira em grande escala, e a Empresa Nacional de Minería (ENAMI), para a exploração mineira em pequena e média escala.

Além disso, de acordo com a OMC, o Chile mantém uma reserva de cobre para a indústria transformadora nacional, a fim de assegurar o seu abastecimento; em 2022, nove empresas foram abastecidas através desta reserva.

Em maio de 2023, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que estabelece um novo royalty de mineração para empresas com vendas anuais de cobre acima de um determinado limite, composto por um imposto ad valorem de 1% sobre as vendas e um imposto ad valorem entre 8% e 26% sobre a receita operacional da mineração.

Esta lei ainda não foi promulgada.