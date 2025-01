Os 5 principais pontos do discurso de posse de Donald Trump

A Intercam Casa de Bolsa classificou os cinco principais pontos do discurso de posse de Donald Trump, após assumir seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos.

Discurso de posse de Donald Trump

Durante sua posse como 47º Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump apresentou uma série de Ordens Executivas que, em seguida, assinou.

Entre elas, a Intercam Casa de Bolsa destacou as que dizem respeito ao México:

Declarar uma emergência nacional na fronteira sul

Nesse sentido, Trump se aprofundou em várias propostas que virão com a declaração, entre elas: 1) eliminar a política de Catch & Release, 2) restabelecer o programa Stay in Mexico, ou seja, o México voltará a adotar o status de terceiro país seguro, 3) deportar todas as pessoas em situação ilegal e 4) deportar todas as pessoas em situação ilegal.

Classificar os cartéis mexicanos como terroristas (FTO Foreign Terrorist Organizations)

Nessa ordem, o presidente não entrou em detalhes sobre as ações e implicações futuras.

Declarar um estado de emergência energética

De acordo com Trump, essa declaração pode ser resumida na seguinte frase: “Drill, baby drill”. Atualmente, os Estados Unidos produzem 13,2 milhões de barris de petróleo bruto por dia e 6,88 milhões de barris de gás natural liquefeito equivalente. Além disso, o presidente anunciou que buscará reabastecer as reservas estratégicas de petróleo bruto e exportar petróleo e gás para todo o mundo.

Eliminar os subsídios federais para a compra de veículos elétricos

Essa medida visa reverter a proposta de Biden de tornar dois terços dos veículos vendidos nos EUA até 2032 elétricos e com emissão zero. Essas propostas foram impopulares em estados industriais como Michigan, razão pela qual o presidente agradeceu aos funcionários do setor automotivo pelo apoio.

Estabelecer o Serviço de Receita Federal Estrangeira

Trump declarou que protegeria as famílias e os trabalhadores americanos impondo tarifas e impostos a países estrangeiros, em vez de aumentar os impostos sobre os cidadãos. Ele não fez nenhuma menção específica ao México. No entanto, horas antes de sua posse, foi divulgado pelo Wall Street Journal que Trump planeja conduzir investigações dentro de sua administração. Essas investigações tratariam de déficits comerciais persistentes, práticas desleais, manipulação de moeda, conformidade da China com o acordo comercial de 2020 e a revisão das tarifas da seção 232 sobre aço e alumínio impostas em 2018.