Controle das importações de aço e alumínio para o México

O Ministério da Economia reforçou suas ações para controlar as importações de aço e alumínio para o México.

Essas ações foram tomadas em coordenação com o governo dos EUA.

O motivo: o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, pressionou o México para impedir a triangulação das importações chinesas de aço e alumínio do México para os Estados Unidos.

Durante 2024, o Ministério da Economia tem trabalhado no desenvolvimento de uma plataforma de estatísticas de comércio exterior que visa rastrear o comportamento dos fluxos comerciais do México, especialmente com relação a produtos de aço e alumínio.

Controle das importações

Em 27 de fevereiro de 2024, o Ministério da Economia e funcionários do escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) discutiram a cooperação entre os dois países no comércio de produtos siderúrgicos.

Importações de ferro fundido e aço para o México, em milhões de dólares:

2018: 21,401.

2019: 20,571.

2020: 17,023.

2021: 28,585

2022: 33,561

2023: 34,648

As fontes desses dados são o Departamento de Comércio dos EUA e a Inegi.

As importações incluem ferro fundido, produtos de ferro e aço e artigos de ferro fundido ou aço.

Importações de aço e alumínio

Entre as medidas, o México incorporou, como parte dos requisitos para a autorização de notificações automáticas de importação de produtos siderúrgicos, certificados de usinagem e de qualidade, dependendo do tipo de mercadoria em questão.

Essas notificações contêm informações sobre o país onde o aço foi derretido e fundido.

Para esse fim, em 15 de abril de 2024, o Ministério da Economia publicou no Diário Oficial da Federação (DOF) os requisitos atualizados para a documentação e as informações necessárias para enviar as solicitações correspondentes.

Ao mesmo tempo, além do processo tradicional de apresentação de solicitações por meio da Janela de Comércio Exterior do México (VUCEM), foi concedida a possibilidade de inscrição no Registro de importadores de produtos siderúrgicos.

Um total de 2.407 beneficiários foi autorizado a importar 15,5 milhões de toneladas de aço até 31 de julho.

O VUCEM é uma plataforma de serviços abrangente que facilita o cumprimento de regulamentos e restrições não tarifárias antes do desembaraço aduaneiro, garante a transparência, simplifica e aprimora as operações de comércio exterior e facilita a logística.

Importações de alumínio e seus manufaturados para o México, em milhões de dólares:

2018: 7,031.

2019: 6,855.

2020: 5,863.

2021: 8,717.

2022: 11,640.

2023: 9,496.

As fontes desses dados também são o Departamento de Comércio dos EUA e a Inegi.