Os 5 maiores exportadores de prata em 2023

Hong Kong, China, México, Reino Unido e Alemanha foram, por ordem decrescente, os cinco maiores exportadores de prata do mundo em 2023, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Banco do México (Banxico).

As vendas externas do metal de Hong Kong e da China aumentaram a taxas anuais de 36% e 10%, para 4,685 mil milhões de dólares e 3,05 mil milhões de dólares, respetivamente.

Uma vez que a prata não é geralmente reconhecida como um ativo de reserva, não existem estatísticas oficiais publicadas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco de Pagamentos Internacionais ou pelos bancos nacionais sobre as reservas de prata dos governos nacionais.

Em termos industriais, a maior parte do produto prata é obtida a partir da extração mineira, na qual a prata não é o produto principal ou primário.

De acordo com o Silver Institute, apenas cerca de 28% da produção em 2022 veio das chamadas minas de prata primárias, onde a prata é a principal fonte de receita.

Nos rankings subsequentes, as exportações de prata do México foram de US $ 2,802 bilhões, um aumento de 11% em relação ao ano anterior, seguidas pelo Reino Unido (US $ 2,786 bilhões, -66%) e Alemanha (US $ 1,832 bilhão, +1%).

Exportadores de prata

De acordo com o Silver Institute, a demanda de prata em 2023 foi impulsionada pela demanda industrial (com uma participação de 48 por cento, incluindo fotovoltaica, elétrica e eletrônica), demanda física por barras e moedas (27 por cento), joias e talheres (22 por cento) e outras demandas, especialmente fotografia (3 por cento).

Em particular, as exportações mexicanas de prata aumentaram de US $ 2,289 bilhões em 2020 para US $ 28,321 bilhões em 2021. Mas então eles caíram para US $ 2,535 bilhões.

Um aumento na produção global de prata ou mudanças na tecnologia, processos industriais ou hábitos de consumo, incluindo uma maior demanda por materiais substitutos, pode diminuir a demanda por prata.

O aumento da procura de materiais substitutos pode ser induzido tecnologicamente, quando as melhorias tecnológicas tornam os produtos alternativos mais atractivos para a primeira utilização ou para a utilização final do que a prata ou permitem uma menor aplicação de prata, ou induzido pelo preço, quando um aumento sustentado do preço da prata leva à substituição parcial da prata por um produto menos dispendioso ou à redução da aplicação de prata.