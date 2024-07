Os 5 maiores exportadores de citrinos do mundo

Os maiores exportadores mundiais de citrinos em 2023 foram a Espanha, a África do Sul, a China, a Turquia e os Países Baixos.Estes frutos incluem laranjas, limões, tangerinas e toranjas, todos eles caracterizados pelo seu sabor ácido e elevado teor de vitamina C.São também uma das culturas hortícolas mais comercializadas a nível mundial.De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), os citrinos foram exportados globalmente por um valor de 16 mil milhões de dólares em 2023.

Citrinos

Quanto é que as principais nações exportaram nesse ano?

Espanha: 3,822 mil milhões de dólares (+ 4 por cento).

África do Sul: 1,865 mil milhões de dólares (+8 por cento).

China: 1.249 milhões de dólares (+ 21 por cento).

Turquia: 1.124 milhões de dólares (+ 25 por cento).

Países Baixos: 1 037 milhões de dólares (+25 por cento).

De acordo com o governo sul-africano, os tipos de citrinos requerem um ambiente subtropical mais quente porque são sensíveis ao frio e podem morrer com temperaturas negativas. No entanto, existem diferentes tipos de variedades de citrinos que são suficientemente resistentes ao frio para suportar condições de congelamento, especialmente em frutos maduros.

Origem e utilizações industriais

Os citrinos têm as suas origens antigas na Ásia Oriental, especificamente no sul da China, no nordeste da Índia e no sudeste asiático, onde as primeiras variedades selvagens começaram a ser cultivadas.Na indústria alimentar, são utilizados no fabrico de sumos, néctares, concentrados e conservas, além de servirem como aromatizantes naturais em alimentos e bebidas.Na indústria farmacêutica e cosmética, os extractos e óleos essenciais de citrinos, como o limão, são utilizados em produtos de limpeza, desinfectantes, cosméticos e perfumes.Os óleos essenciais de citrinos, como a bergamota, o limão e a laranja, são utilizados na indústria das fragrâncias e dos perfumes.Na indústria dos produtos de limpeza, os óleos essenciais de citrinos são valorizados pelas suas propriedades antimicrobianas e aromáticas.