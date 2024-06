O comércio de produtos biológicos entre o México e os Estados Unidos atingiu 1,6 mil milhões de dólares em 2023.

Desde 2019, neste comércio bilateral, as exportações mexicanas cresceram de forma constante, enquanto as exportações dos EUA permaneceram estáveis.

A seguir estão algumas das características das culturas de produtos orgânicos:

Não utilizam pesticidas, fertilizantes sintéticos ou químicos, nem organismos geneticamente modificados (OGM).

Utilizam práticas que cuidam do solo, da biodiversidade e da água

Utilizam métodos naturais como a compostagem, a rotação de culturas e o controlo biológico de pragas.

Minimizam a poluição ambiental.

Comércio de produtos biológicos

De acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), as exportações mexicanas de produtos biológicos para o mercado dos EUA foram de 400 milhões de dólares em 2019, o dobro das exportações correspondentes dos EUA para o mercado mexicano.

Estas exportações dos EUA excederam ligeiramente os 200 milhões de dólares em 2023.

O Conselho Nacional de Controlo de Operações Orgânicas do México (NOOCB) classifica os produtores mexicanos certificados de acordo com os seus métodos de produção.

Estas classificações de produção incluem a produção de frutas e legumes, a produção animal, a colheita ou recolha de produtos dos seus habitats naturais e a transformação de alimentos.

De acordo com o USDA, em 2023, a área orgânica certificada do México totalizou 571.608 hectares (ha), 60% para colheita ou coleta e 40% para produção agrícola.

Entre 2022 e 2023, a área de produção orgânica do México aumentou para frutas específicas, como laranjas (de 16.668 ha para 20.943 ha), mangas (de 13.598 ha para 16.506 ha) e limões (de 5.068 ha para 6.266 ha).

A área plantada de outros produtos biológicos diminuiu durante o mesmo período.

Classificação pautal

Para o comércio de produtos biológicos, o Sistema Harmonizado (SH) abrange um número limitado de produtos biológicos.

Os códigos SH existentes incluem produtos biológicos frescos, leite, frutas e produtos hortícolas, mas não produtos transformados ou frutos secos biológicos.

As exportações dos EUA para o México de produtos com códigos SH biológicos aumentaram nos últimos anos, especialmente bagas e abacates, e o comércio de produtos biológicos entre os EUA e o México é significativo e está a crescer.

Embora o sistema SH abranja um número limitado de produtos biológicos, o valor real do comércio biológico entre os dois países é, sem dúvida, muito mais elevado.