Os 5 êxitos da Aliança do Pacífico e as conquistas de Mila

O governo chileno destacou algumas das conquistas da Aliança do Pacífico, um bloco económico composto pelo México, Colômbia, Chile e Peru.

Em vigor desde 2015, a Aliança do Pacífico tem como objetivo alcançar uma integração profunda e progressiva, incluindo a livre circulação de bens, serviços, recursos e pessoas.

A Aliança procura fomentar um maior crescimento, desenvolvimento e competitividade entre os seus membros e promover o bem-estar e a inclusão social.

Pretende ser uma plataforma económica e comercial global.

De acordo com o governo chileno, entre as suas realizações contam-se a Declaração da Aliança do Pacífico sobre a Igualdade de Género, o Roteiro para a Gestão Sustentável dos Plásticos e a Declaração Presidencial sobre o Desenvolvimento do Mercado Digital Regional.

Aliança do Pacífico

Na frente digital, os quatro países também assinaram um Acordo de Parceria para a Economia Digital (DEPA) com a Nova Zelândia e Singapura para facilitar a exportação de produtos e serviços digitais e promover a segurança empresarial e oportunidades inclusivas.

Em 6 de junho de 2012, a Colômbia, o Chile, o México e o Peru assinaram o acordo-quadro «Acordo da Aliança do Pacífico» e, em 10 de fevereiro de 2014, os mesmos países assinaram protocolos-quadro.

A Aliança do Pacífico é um mecanismo de integração regional, que visa igualmente permitir aos Estados-Membros criar mercados integrados atractivos e proporcionar uma maior competitividade internacional.

Mila

Mais recentemente, em 2 de julho de 2023, o México ratificou uma convenção assinada pelas partes do Acordo-Quadro da Aliança do Pacífico, que estabelece um tratamento fiscal normalizado para os juros e as mais-valias resultantes da venda de acções através de qualquer bolsa de valores do Mercado Integrado Latino-Americano (Mila) e visa incentivar a participação de investidores institucionais nos mercados de capitais dos países membros da Aliança do Pacífico.

A convenção entrou em vigor a 1 de janeiro de 2024.

Também em 21 de julho de 2021, a Aliança do Pacífico e Singapura concluíram as negociações para que Singapura se torne o primeiro Estado parceiro do bloco comercial ao abrigo de um acordo de comércio livre.

Em julho e novembro de 2022, a Costa Rica e as Honduras, respetivamente, apresentaram o seu pedido formal de adesão à Aliança do Pacífico.