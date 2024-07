Os 10 sectores com mais anúncios de investimento no México

No México, foram identificados 143 anúncios de investimento do sector privado no valor de 45.464 milhões de dólares no primeiro semestre do ano. Estes são os 10 sectores com mais anúncios de investimento, de acordo com o Ministério da Economia:

Indústria transformadora (24.236 milhões de dólares).

Comércio (6.874 milhões de dólares).

Transportes (5.133 milhões de dólares).

Meios de comunicação social (4.963 milhões de dólares).

Construção (2.085 milhões de dólares).

Energia (1.330 milhões de dólares).

Imobiliário (400 milhões de dólares).

Serviços (394 milhões de dólares).

Agricultura (39 milhões de dólares).

Alojamento temporário (9 milhões de dólares).

Anúncios de investimentos

Em 19 de janeiro de 2024, foi realizada uma reunião no Fórum Económico de Davos para promover o México como destino prioritário de investimento e destacar a estratégia do governo para incentivar a deslocalização de empresas estrangeiras para o México.Depois, em 14 de maio de 2024, o Ministério da Economia informou que, durante o primeiro trimestre de 2024, o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) no México foi de 20,3 mil milhões de dólares, um aumento de 9% em relação ao mesmo período de 2023, de 18,6 mil milhões de dólares. Do total de IDE registado, 42% está concentrado no setor da indústria transformadora, principalmente em equipamento de transporte, bebidas e tabaco, alimentos, produtos químicos, metais, plásticos e borracha, equipamento de produção de energia, equipamento informático e indústrias de papel. O IDE nas indústrias transformadoras, de equipamento informático e de papel.