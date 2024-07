Exportações e IDE projectados para o México: Comce 

O Conselho Empresarial Mexicano para o Comércio Externo, o Investimento e a Tecnologia (Comce) divulgou a sua projeção das exportações e do IDE para o México em 2024.

Para as exportações, o Comce estima um aumento de 3% e, para o IDE, um aumento de 8%, a taxas anuais.

Tendo em conta a sua previsão, a evolução das exportações mexicanas de produtos seria a seguinte

2020: 461.116 milhões de dólares.

2021: 494.225 milhões de dólares.

2022: 578.193 milhões de dólares.

2023: 593.012 milhões de dólares.

2024: 610.000 milhões de dólares.

Exportações

De janeiro a maio de 2024, as vendas externas de mercadorias do México acumularam 250.517 milhões de dólares, um aumento de 4,4% em relação ao ano anterior.

O México é a segunda maior economia da América Latina e tem uma população de 128 milhões de habitantes, o que o torna o país de língua espanhola mais populoso do mundo e o terceiro mais populoso do Hemisfério Ocidental.

O Produto Interno Bruto (PIB) do México foi de 1,8 biliões de dólares em 2023, o que equivale a aproximadamente 6% do PIB dos EUA, que é de 28,8 biliões de dólares.

IDE

Os fluxos de Investimento Direto Estrangeiro para o México no primeiro trimestre de 2024 foram de 20,313 mil milhões de dólares, um aumento de 9% em relação ao ano anterior, com base em dados preliminares.

Com as projecções do Comce, os fluxos de IDE seriam os seguintes:

2020: 28,211 milhões de dólares.

2021: 33,467 mil milhões de dólares.

2022: 36.316 milhões de dólares.

2023: 36,058 mil milhões de dólares.

2024: 39.000 milhões de dólares.

O PIB per capita do México foi de 13.927 dólares em 2023, em comparação com 80.474 dólares nos Estados Unidos.

O PIB per capita do México é relativamente elevado para os padrões mundiais, situando-se na categoria de rendimento médio-alto do Banco Mundial.

O crescimento do PIB do México segue geralmente as tendências económicas dos EUA, com maiores flutuações.

A Comce salientou que o México alcançou a nona posição a nível mundial tanto em termos de exportações globais como de destino do IDE, o que implica níveis recorde.