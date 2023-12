Os 10 principais projectos de investimento no México

O Ministério da Economia classificou os 10 principais projectos de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) no México.

São eles:

Mexico Pacific Limited, dos Estados Unidos, transporte de gás natural, 15.000 milhões de dólares. Tesla , dos Estados Unidos, produção de automóveis, 10 mil milhões de dólares. Copenhagen Infrastructure Partners, da Dinamarca, energia eólica, 10 mil milhões de dólares. Woodside Energy, da Austrália, petróleo, 7,2 mil milhões de dólares. KIA Motors, Coreia do Sul, produção de automóveis, 6 mil milhões de dólares. , produção de automóveis, 6 mil milhões de dólares. LGMG Group da China, parques industriais, 5 mil milhões de dólares. Ternium, da Argentina, indústria siderúrgica, 3.808 milhões de dólares. CloudHQ, dos Estados Unidos, obras de telecomunicações, 3,6 mil milhões de dólares). Jetour, da China, produção de automóveis, 3 mil milhões de dólares. Pegatron e Wistron, de Taiwan, semicondutores, 2 mil milhões de dólares.

Projectos de investimento

A deslocalização das cadeias de abastecimento globais para a América do Norte já está a beneficiar o mercado imobiliário industrial do México, como evidenciado por uma aceleração da absorção bruta de nearshoring a partir de 2019.

Dado que o mercado imobiliário industrial do México é o maior da América Latina, de acordo com a CBRE, e devido à sua localização estratégica no cluster norte-americano, a Vesta espera que esta tendência de nearshoring continue, com um impacto favorável no sector imobiliário.

No total, o Ministério da Economia detectou 363 anúncios de investimento no México, num total de 106,418 mil milhões de dólares, de 1 de janeiro a 30 de novembro de 2023.

Dos anúncios, destaca-se o interesse em investimentos em indústrias com pouca receção de IDE, tais como: energia, construção, semicondutores e electro-eletrónica, bem como indústrias complementares à indústria automóvel (aço).

Os anúncios de investimento estão localizados nos 32 estados, o que representa a redistribuição do investimento a nível nacional, com montantes anunciados que vão desde a Baixa Califórnia até à península de Yucatan, com um avanço progressivo das empresas para o sul do país.

Os 363 anúncios equivalem a 6,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do México em 2022 e à criação de cerca de 226.792 novos postos de trabalho, 42% associados à indústria automóvel.