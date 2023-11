Banca múltipla no México: entradas de IDE

A banca múltipla no México atraiu 6.001 milhões de dólares de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) nos primeiros três trimestres de 2023.

De acordo com dados do Ministério da Economia, a banca múltipla atraiu 6.968 milhões de dólares no México durante o primeiro trimestre do ano em curso.

Depois, houve um desinvestimento de 886 milhões de dólares nesta mesma atividade no segundo trimestre de 2023 e outro desinvestimento de 82 milhões de dólares no terceiro trimestre.

No México, a Lei do Investimento Estrangeiro permite que os investidores estrangeiros comprem títulos, conhecidos como certificados de participação ordinária, que se baseiam em títulos de capital emitidos por empresas mexicanas e negociados na Bolsa de Valores Mexicana que, de outra forma, seriam restritos aos investidores mexicanos, desde que determinadas condições sejam satisfeitas.

Com a autorizaçªo do MinistØrio da Economia, os bancos mexicanos podem criar fundos fiduciÆrios de investimento, actuando os bancos como fiduciÆrios para adquirir estes títulos de participaçªo restritos em nome de investidores estrangeiros.

Estes fundos fiduciários, por sua vez, emitem certificados de participação ordinários, que apenas conferem direitos económicos aos seus titulares, que podem ser adquiridos por investidores estrangeiros.

Banca múltipla

Nos últimos anos, o sistema financeiro mexicano continuou a registar um desempenho dinâmico.

Em 30 de março de 2022, o sistema financeiro do México era composto por 4 973 entidades, de acordo com um relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O principal intermediário do sistema financeiro é o banco comercial, cujos activos representam 42,3 por cento do PIB. Os intermediários financeiros não bancários detêm 34% dos activos.

Sob reserva de um parecer favorável do Banco do México, a presença comercial dos bancos estrangeiros é autorizada através do estabelecimento de filiais, em condições de reciprocidade, em conformidade com as disposições dos acordos de comércio livre assinados pelo México e outros acordos.

Não são impostas quaisquer restrições às operações de uma filial, que pode oferecer os mesmos serviços e produtos que um banco múltiplo nacional. É igualmente permitido o estabelecimento de escritórios de representação de bancos estrangeiros. A concentração no sector bancário comercial continua a ser elevada. Os cinco maiores bancos detinham 67% dos activos em dezembro de 2021 (três deles detidos por estrangeiros).