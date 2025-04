Os 10 principais destinos de exportação de semicondutores dos EUA

Os principais destinos de exportação de semicondutores dos EUA em 2024 foram primeiro o México e depois a China.

Os EUA exportaram esses produtos para o mundo por um valor alfandegário de US$ 57,547 bilhões em 2024, um aumento de 11,9% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Departamento de Comércio.

As vendas para o México foram de US$ 12,656 bilhões e para a China totalizaram US$ 9,778 bilhões.

Exportação de semicondutores dos EUA

As empresas de chips dos EUA que terceirizam a fabricação não pagarão as tarifas retaliatórias da China. Isso foi relatado na sexta-feira pela Associação da Indústria de Semicondutores da China (CSIA).

Por outro lado, os legisladores do Senado e da Câmara dos Deputados pediram para evitar as tarifas sobre os semicondutores. Eles fizeram isso esta semana durante dois dias de audiências sobre a política comercial dos EUA. Eles também enviaram sua solicitação ao Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer.

Os principais destinos de exportação de semicondutores dos EUA em 2024, em milhões de dólares, estão listados abaixo:

México : 12.656.

China : 9.778.

Malásia : 7.902.

Taiwan : 4.902.

Hong Kong : 3.167.

Vietnã : 3.001.

Coreia do Sul : 2.766.

Filipinas : 1.522.

Tailândia : 1.393.

Brasil: 1.321.

Guerra comercial

A Casa Branca informou na quinta-feira que as tarifas acumuladas da China agora totalizam 145%. Esse número inclui uma tarifa adicional de 20% imposta devido a preocupações com o fentanil.

Um dia antes, a China anunciou uma nova tarifa retaliatória. Ela aplicará uma tarifa cumulativa de 84% sobre todas as importações de produtos originários dos Estados Unidos.

Enquanto isso, o presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu uma advertência ao México. Na quinta-feira, ele ameaçou impor sanções e tarifas pelo não fornecimento de água ao Texas.

De acordo com Trump, o México deve ao Texas 1,3 milhão de acre-feet de água. Essa obrigação está estabelecida no Tratado da Água de 1944. No entanto, ele afirmou que o México está violando esse compromisso. Ele postou isso no Truth Social.