Tarifas recíprocas de Donald Trump sobre 50 países

As tarifas recíprocas de Donald Trump serão aplicadas a todos os países a uma taxa mínima de 10%, com exceção do México e do Canadá.

Trump baseou essa medida na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA).

As tarifas recíprocas sobre os parceiros comerciais dos EUA incluem o seguinte:

China : 34 por cento.

União Europeia : 20 por cento.

Vietnã : 46 por cento.

Taiwan : 32 por cento.

Japão : 24 por cento.

Índia : 26 por cento.

Coreia do Sul: 25 por cento.

Tarifas recíprocas de Donald Trump

Canadá e México mantêm ordens sobre fentanil e migração

De acordo com um informativo da Casa Branca, as ordens existentes sobre fentanil e migração para o Canadá e o México permanecem válidas. Eles não serão afetados pela nova ordem.

Tarifas para produtos T-MEC

Os produtos que estão em conformidade com o Acordo EUA-México-Canadá-México (T-MEC) continuarão isentos de tarifas. Ou seja, esses produtos manterão uma tarifa de 0%. Entretanto, os produtos que não estiverem em conformidade com as regulamentações do T-MEC estarão sujeitos a uma tarifa de 25%. No caso de produtos de energia e potássio do Canadá, os produtos que não estiverem em conformidade com o T-MEC estarão sujeitos a uma tarifa de 10%.

Possíveis alterações nos pedidos existentes

O informativo também observa que, caso os pedidos existentes sobre fentanil e migração sejam cancelados, os produtos em conformidade com o T-MEC continuarão a receber tratamento preferencial. Por outro lado, aqueles que não estiverem em conformidade estarão sujeitos a uma tarifa recíproca de 12%.