Os 10 maiores produtores de calçado do mundo

China, Índia e Vietnã foram os maiores produtores do calçado do mundo em 2022.De acordo com a brasileira Grendene, a produção global totalizou 23,9 bilhões de pares nesse ano.Quanto cada um dos principais países produziu, em milhões de pares?

China: 13.047.

Índia: 2.600.

Vietname: 1.500.

Indonésia : 1.026.

Brasil : 886.

Turquia : 582.

Paquistão : 519.

Bangladesh : 467.

Camboja : 205.

México: 176.

Os cinco principais países produziram 19,1 mil milhões de pares, o que equivale a 79,7% da produção mundial.

Maiores produtores de calçado

Na década de 1970, o Brasil era o maior fabricante de calçados do mundo.No Brasil, há mais de 150 anos que se desenvolvem actividades industriais no sector.O Brasil tem pequenas empresas de mão de obra intensiva e é o quinto maior produtor mundial neste sector.Existem cerca de 5.300 empresas brasileiras produtoras de calçado, com um total de 280.200 empregos directos gerados.

Grendene

Esta empresa é um dos maiores produtores de calçado do mundo. A Grendene possui tecnologia própria e exclusiva na produção de calçado para senhora, homem e criança e está totalmente integrada, com uma capacidade instalada de 250 milhões de pares/ano (800.000 pares/dia) nas suas quatro unidades industriais, constituídas por 11 fábricas de calçado, um centro de distribuição, uma fábrica de matrizes e uma fábrica de PVC para consumo próprio na produção de calçado.A empresa dispõe de uma logística de distribuição que vai desde distribuidores a retalhistas tradicionais e não tradicionais em todo o território nacional e no estrangeiro. Seus produtos chegam a 65.000 pontos de venda no Brasil e 45.000 no exterior, além de uma área de vendas separada e distribuição seletiva para a marca Melissa.