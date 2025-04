Os 10 maiores processadores de alimentos e bebidas do México

Os principais processadores de alimentos e bebidas do México em termos de vendas são o Grupo Bimbo e a Coca-Cola FEMSA.

Quem é o Grupo Bimbo? A maior padaria do mundo. Qual é o tamanho? A empresa opera 223 padarias e fábricas. Outro fato a ser avaliado? Possui um portfólio de mais de 9.000 produtos.

Ao mesmo tempo, a Coca-Cola FEMSA não vende apenas Coca-Cola. Sem dúvida, é a maior engarrafadora do mundo da The Coca-Cola Company (TCCC). Mas ela também opera, entre outros negócios, a maior rede de lojas de conveniência da América Latina: a OXXO. A empresa controladora tem 104.000 funcionários.

Processadores de alimentos e bebidas

A Arca Continental é a segunda maior engarrafadora da TCCC na América Latina. Ela também produz salgadinhos com marcas como Bokados, que concorrem diretamente com a Sabritas.

Aqui estão os principais processadores de alimentos e bebidas do México por vendas em 2023, em milhões de dólares, de acordo com dados do Statista:

Grupo Bimbo: 22.500. Coca-Cola Femsa: 13.800. Arca Continental: 12.000. Sigma Alimentos: 8.500. PepsiCo Alimentos: 6.600. Gruma: 6.500. Grupo Lala: 5.600. Nestlé México: 5.000. Mondelez México: 3.000. Pilgrim’s Pride: 2.100.

Fornecimento dos EUA

Uma análise do Departamento de Agricultura dos EUA informa que o Grupo Bimbo usa farinha de trigo dos EUA, a Sigma Alimentos compra frango, carne de porco, peru e laticínios dos EUA e a Coca-Cola FEMSA importa sucralose e concentrados dos EUA.

A Gruma, proprietária da Maseca e da Mission, é a maior produtora mundial de farinha de milho e tortilhas.

O Grupo Lala tem sua própria rede de distribuição refrigerada e possui uma das maiores redes de logística do México para produtos lácteos.

Comércio bilateral

Em 2024, o México foi classificado entre as 15 maiores economias do mundo. Seu produto interno bruto (PIB) ultrapassou US$ 1,8 trilhão. Além disso, registrou um crescimento estimado de 1,2% em relação a 2023.

Por outro lado, o comércio agrícola entre o México e os Estados Unidos atingiu 79 bilhões de dólares em 2024. Isso representou um aumento de cerca de 7% em relação ao ano anterior.

O México continuou sendo o maior mercado para as exportações agrícolas dos EUA, com vendas superiores a 30 bilhões de dólares. Carne, produtos cárneos, laticínios, vegetais processados e produtos de confeitaria estavam entre os produtos mais procurados.