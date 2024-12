As 23 parcerias da Uber: Waymo, OXXO, Turo, AEON e mais

A empresa de serviços de mobilidade Uber Technologies destacou 23 parcerias com empresas como Waymo, OXXO, Turo e AEON.

Especificamente, a Uber é uma empresa de tecnologia que oferece serviços de compartilhamento de viagens, entrega de refeições e logística de frete.

Parcerias da Uber

Primeiro, a empresa expandiu sua aliança estratégica de vários anos com a Waymo para levar serviços de transporte autônomo para Austin e Atlanta, somente com a Uber.

Além disso, a empresa anunciou cinco novas parcerias para serviços autônomos em Mobilidade e Entrega com Cruise, Coco, Wayve, WeRide e Avride.

Além disso, a Uber voltou a fazer uma aliança com um parceiro de táxi local na Dinamarca.

Na Índia, a empresa expandiu sua parceria com a Moto, o maior provedor de logística terceirizado do país, para seis novas cidades. Isso abriu novos canais de fornecimento.

A Uber também lançou sua primeira integração de táxi na América Latina com o maior aplicativo de serviços de transporte autônomo do Brasil, que fornece acesso a 70.000 motoristas em todo o país.

Joint ventures

A Uber informou uma parceria de longo prazo com a Turo, o principal mercado de compartilhamento de carros peer-to-peer do mundo. Essa colaboração permitirá que os usuários da Uber aluguem veículos diretamente do aplicativo, acessando a ampla seleção da Turo nos principais mercados do mundo.

Além disso, a Uber apresentou novas parcerias por meio do Uber Direct. Essas parcerias incluem uma parceria de vários anos com a Darden Restaurants, que começará com o Olive Garden. Também foram anunciadas expansões de parcerias com a Vroom Delivery e a Checkmate, bem como uma nova colaboração com a PetSmart.

OXXO

Regionalmente, a Uber expandiu sua rede de comerciantes nos EUA e no Canadá. Ela agora inclui supermercados como o H Mart e o Food City. Também adicionou varejistas não alimentícios, como Spirit Halloween, Michaels, JD Sports e Pet Supplies Plus.

Internacionalmente, a empresa introduziu novos serviços. No Reino Unido, lançou a entrega on-line de supermercado 24 horas com a rede de supermercados Co-op. Também estabeleceu uma aliança estratégica com a rede de conveniência Oxxo no Chile.

Por fim, no Japão, a Uber introduziu o serviço de coleta e empacotamento de encomendas como um novo modelo de receita. Esse serviço foi lançado em parceria com a AEON, um dos principais varejistas do país. Essas iniciativas reforçam seu crescimento nos principais mercados.