A Rússia, a Bélgica e o Reino Unido estão entre os 10 maiores mercados para as exportações de automóveis chineses em 2023, de acordo com dados da Administração Aduaneira da China.

Com um crescimento anual de 594%, as vendas de automóveis da China para a Rússia foram de 11,658 mil milhões de dólares.

Algumas das marcas de automóveis chinesas mais conhecidas incluem a BYD, a Geely e a Great Wall Motors. Estas empresas têm vindo a expandir as suas operações a nível internacional e a exportar veículos para vários países.

Empresas como a General Motors e a Volkswagen, por exemplo, também exportam automóveis da China.

Exportações de automóveis chineses

Outros destinos relevantes deste comércio foram: Bélgica (5.931 milhões de dólares, +8,6% em termos homólogos), Reino Unido (5.724 milhões, +43,3%), México (3.847 milhões, +74,6%) e Austrália (3.724 milhões, +51,9%).

Globalmente, as vendas internacionais de automóveis chineses totalizaram 77,659 mil milhões de dólares, 73,8% acima de 2022.

Além disso, as exportações chinesas de automóveis foram enviadas principalmente para a Espanha (US $ 3,53 bilhões), Tailândia (US $ 2,622 bilhões), Estados Unidos (US $ 2,553 bilhões), Arábia Saudita (US $ 2,317 bilhões) e Emirados Árabes Unidos (US $ 2,267 bilhões).

Regulamentos

A nível da Organização Mundial do Comércio (OMC), a China sugeriu, em junho de 2023, à União Europeia que reduzisse a proporção de cobalto, lítio e níquel.

A indústria automóvel chinesa alegou que a proporção de cobalto, lítio e níquel reciclados é relativamente elevada, o que antes era bastante rigoroso.

Agora, este regulamento foi ajustado especialmente na proporção de cobalto, lítio e níquel, por exemplo, até 2030, passando dos anteriores 12, 4 e 4 por cento para os actuais 16, 6 e 6 por cento.

A indústria automóvel chinesa continua a ter dificuldade em cumprir este requisito com a tecnologia atual.

Relativamente à questão da «fixação do limiar da pegada de carbono», a China continua a sugerir que a UE regule a pegada de carbono após a unificação do método de cálculo da pegada de carbono dos produtos de bateria.

Além disso, devem ser estabelecidos limiares científicos e razoáveis para a pegada de carbono, de acordo com os objectivos de pico de carbono e de neutralidade de carbono nas diferentes regiões e países.