Os 10 maiores importadores de produtos agroalimentares do mundo

A China e os Estados Unidos foram os maiores importadores mundiais de produtos agroalimentares em 2023.

Enquanto as compras de produtos agroalimentares da China caíram 1% em relação ao ano anterior em 2023, para US$ 216 bilhões, as dos Estados Unidos caíram 3%, para US$ 204 bilhões, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Essas exportações incluem produtos agrícolas e agroindustriais. Juntos, a China e os Estados Unidos respondem por 21% do total das importações globais de produtos agroalimentares.

Importadores de produtos agroalimentares

As compras globais desses produtos incluem soja, preparações alimentícias, milho, trigo, produtos de panificação, óleo de palma, café, vinho e carne bovina.

Os 10 países com as maiores importações de produtos agroalimentares em 2023, em milhões de dólares, são apresentados a seguir:

China : 216.000 (-1% a.a.).

Estados Unidos : 204.000 (-3%).

Alemanha : 122.000 (+3%).

Holanda : 82.000 (0%).

Reino Unido : 80.000 (+6%).

França : 76.000 (+6%).

Japão : 66.000 (-8%).

Itália : 63.000 (+10%).

Espanha : 51.000 (+7%).

Bélgica: 50.000 (+6%).

Mercados agrícolas

De acordo com dados da OCDE, a China é o segundo país mais populoso e maior do mundo. Embora abrigue quase 18% da população mundial, possui apenas 7% da água potável do mundo e 10% das terras agrícolas do mundo. Como resultado, o país enfrenta uma escassez significativa de recursos.

A agricultura continua sendo fundamental para sua economia, sendo responsável por 22,6% dos empregos. No entanto, sua contribuição para o PIB é de apenas 7,7%, refletindo uma produtividade do trabalho menor do que em outros setores. Mesmo que a renda rural esteja crescendo a taxas elevadas, ela ainda é cerca de um terço da renda das áreas urbanas.

Por outro lado, os Estados Unidos são a segunda maior economia do mundo em termos de PIB em PPP e ocupam o terceiro lugar em termos de área territorial e população. A agricultura primária contribui com apenas 1% do PIB e emprega 1,5% da população. No entanto, o setor agroalimentar é significativo, respondendo por cerca de 12% do total de exportações do país.