Bancomext-Nafin a publié mardi une série d’opportunités pour les exportateurs mexicains au Vietnam.Les opportunités potentielles concernent les produits suivants:

Circuits électroniques intégrés.

Circuits électroniques intégrés sous forme d’amplificateurs.

Pigments et préparations à base de dioxyde de titane.

Cuirs et peaux de bovins, y compris de buffles, ou d’équidés.

Appareils électriques destinés à commuter ou à protéger les circuits électriques, ou à établir des connexions sur ou dans les circuits électriques.

Transistors ayant une capacité de dissipation >=1W.

Parties de circuits intégrés et de micro-assemblages électroniques.

Conducteurs électriques.

Antennes et réflecteurs d’antenne de tout type.

Aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires à usage médical.

Opportunités pour les exportateurs

Le Viêt Nam a conclu 16 accords de libre-échange qui lui donnent accès à 45 marchés mondiaux, dont l’Union européenne, l’accord global et progressif pour le partenariat transpacifique et divers accords de l’ANASE avec des pays tels que la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Dans ce contexte, le pays vise à disposer d’une base industrielle solide et d’un revenu moyen élevé de 7,500 dollars d’ici 2030. En outre, il vise à devenir une économie développée avec un revenu compris entre 27,000 et 32,000 dollars d’ici 2050.Pour atteindre ces objectifs, le PIB doit croître de 6,5 à 7% par an sur la période 2021-2030. D’ici 2050, le Viêt Nam espère être une économie développée, numérique, verte et circulaire.

Commerce maritime

Il souhaite également devenir l’un des pays industriels les plus avancés d’Asie et un centre financier régional et mondial.D’autres opportunités pour les exportateurs mexicains découlent du fait que le Viêt Nam souhaite développer une économie maritime forte et devenir un centre économique maritime dans la région Asie-Pacifique. En outre, la qualité de vie de la population devrait s’améliorer grâce à des services sociaux de haute qualité et à une protection sociale durable.Grâce à des fondations solides, l’économie s’est avérée résistante face à diverses crises. À cet égard, la croissance économique devrait être de 5,5% en 2024, contre 5% en 2023. Cette augmentation sera tirée par une demande mondiale plus forte et par le rétablissement de la confiance des consommateurs nationaux. La croissance du PIB réel devrait se renforcer au cours des trois prochaines années et atteindre la moyenne d’avant la pandémie en 2026.