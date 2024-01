OMC: alterações climáticas e facilitação do comércio

A Organização Mundial do Comércio (OMC) instou os seus membros a tomarem medidas de facilitação do comércio internacional para fazer face às alterações climáticas.

Para o efeito, propôs acelerar o desalfandegamento e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa associadas a procedimentos aduaneiros ineficazes e ao transporte rodoviário através da adoção de medidas de facilitação do comércio.

De um modo geral, a OMC tem participado em debates relacionados com o comércio e o ambiente.

As alterações climáticas são um problema global que levou a uma maior consciencialização da necessidade de abordar as emissões de gases com efeito de estufa e de promover práticas sustentáveis.

Do ponto de vista da OMC, a redução dos tempos de espera nas fronteiras e a simplificação de procedimentos aduaneiros ineficientes podem ajudar a reduzir as emissões associadas ao comércio, especialmente à medida que os volumes de comércio continuam a aumentar.

OMC

As estimativas da OMC indicam que a aplicação de medidas de facilitação do comércio, como a utilização de documentação eletrónica, pode ajudar a reduzir os atrasos nos controlos fronteiriços e o consumo de energia associado, conduzindo a reduções até 85% das emissões em determinados pontos de passagem das fronteiras terrestres.

A digitalização dos processos comerciais em papel também pode reduzir os resíduos e as emissões associadas até 63% por fatura.

O Acordo de Facilitação do Comércio (AFC) da OMC, que entrou em vigor em 2017, visa simplificar, harmonizar e acelerar os procedimentos aduaneiros e os controlos fronteiriços entre parceiros comerciais.

Alterações climáticas

A OMC espera que o AFC reduza os custos do comércio numa média de 14,3%, com os maiores benefícios a recaírem sobre as economias mais pobres.

Atualmente, a taxa de aplicação dos compromissos do AFC pelos membros da OMC é de cerca de 77%, mas este valor é muito inferior nas economias pobres, que seriam as que mais beneficiariam de uma aplicação acelerada.

Os debates sobre as alterações climáticas na OMC centram-se frequentemente em questões como as medidas comerciais relacionadas com as alterações climáticas, os subsídios aos combustíveis fósseis e a facilitação do comércio de bens e serviços ambientais.