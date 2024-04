O transporte de contentores torna-se mais caro de Xangai para Los Angeles

O custo do transporte de contentores de Xangai, o maior porto do mundo, para Los Angeles duplicou entre outubro de 2023 e meados de março de 2024.

Entretanto, o custo do transporte de contentores de Xangai para Génova ou Roterdão mais do que triplicou no mesmo período.

De um modo geral, segundo a CNUCED, todos os segmentos do comércio marítimo, quer em termos geográficos, quer em termos de tipo de transporte (granel, contentorizado, petroleiro, etc.), foram afectados.

O comércio entre a Ásia e a Europa, bem como as rotas marítimas que ligam as costas do Pacífico e do Atlântico nas Américas, sofreram graves perturbações.

Ainda mais notável, sublinha a CNUCED, é o efeito de dominó que provocou o aumento das tarifas de frete nas rotas que não atravessam esses pontos críticos, devido ao impacto perturbador no transporte marítimo e na logística mundiais.

Transporte de contentores

Dado que o comércio marítimo representa mais de 80 por cento do volume do comércio de mercadorias e cerca de 70 por cento do seu valor em dólares, as perturbações no Canal do Panamá e no Mar Vermelho (que, em anos anteriores, movimentaram, respetivamente, 2 a 3 por cento e 12 a 15 por cento do volume do comércio marítimo internacional) voltaram a fazer subir os custos do transporte de mercadorias nos últimos meses.

O transporte de contentores é feito por navio, camião ou comboio e uma vasta gama de mercadorias é transportada nestes grandes contentores de metal ou plástico, desde automóveis e computadores a alimentos, mobiliário e vestuário.

Apesar destes aumentos acentuados, as taxas de frete ainda estão muito abaixo dos máximos históricos registados no final de 2021 ou no início de 2022.

No entanto, os níveis mensais de março de 2024 do Shanghai Containerised Freight Index ou do Dry Bulk Index situam-se acima do percentil 85 da sua distribuição (a partir do final de 2009).

Em termos prospectivos, espera-se que a situação no Canal do Panamá melhore após o início da estação das chuvas no final de abril ou início de maio.