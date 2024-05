O super peso no México e importações de bens de equipamento

O super peso influenciou o crescimento das importações de bens de equipamento no México após a pandemia de Covid-19.

Entre todas as taxas de câmbio de moedas em relação ao dólar, o peso mexicano é uma das moedas que mais se valorizou.

Em 29 de dezembro de 2023, a taxa de câmbio fechou em 16,9190 pesos por dólar, uma apreciação de 13,1% em termos de dólares em comparação com a taxa de câmbio em 31 de dezembro de 2022.

Os bens de capital destinam-se a aumentar os activos fixos de uma empresa, tais como equipamento de transporte, equipamento de construção, edifícios industriais, ferramentas especializadas, tecnologias da informação e maquinaria.

Depois de cair 16,9% em 2020, as importações de bens de capital para o México cresceram 21,8% em 2021, em taxas anuais, de acordo com dados do Inegi.

Em seguida, as compras externas desses produtos aumentaram 18,9% em 2022 e 20% em 2023, para US $ 57,852 bilhões.

O super peso

A América do Norte está a remodelar as suas cadeias de abastecimento e os fluxos de comércio e investimento com a estratégia de deslocalização das empresas.

De janeiro a abril de 2024, as importações mexicanas de bens de capital foram de US $ 20,5 bilhões, um aumento de 16,4% em relação ao mesmo período de 2023.

No contexto internacional, desde a última decisão de política monetária no México (em 21 de março), a taxa de câmbio do peso mexicano em relação ao dólar registou alguma volatilidade e depreciou-se marginalmente.

As taxas de juro dos títulos do Estado registaram uma subida generalizada.

De acordo com o Banco de México, a moeda mexicana foi transaccionada num intervalo intradiário entre 16,26 e 18,25 pesos por dólar desde a última decisão de política monetária.

Durante o período, desvalorizou 1,30%, afetada principalmente pelo menor apetite global pelo risco, pelas crescentes tensões geopolíticas no Médio Oriente e pela liquidação de posições longas na moeda.

Indústria

As importações de bens de equipamento para o México impulsionam o crescimento económico e a modernização das infra-estruturas e da indústria mexicanas.

O México importa estes bens para desenvolver as suas infra-estruturas, modernizar as suas indústrias e aumentar a sua capacidade produtiva.