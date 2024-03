Send an email

O sistema ferroviário do México: investimentos e progressos

O governo federal do México deu prioridade à expansão do sistema ferroviário do país, tanto para o transporte de mercadorias como de passageiros.

Como ponto de partida, em julho de 2023, o Ministério das Infra-estruturas, Comunicações e Transportes anunciou um investimento de 145,9 mil milhões de pesos para a construção e renovação de 209 quilómetros de quatro sistemas de transporte de passageiros.

Estes sistemas são: o Comboio Interurbano; o Comboio Suburbano do Ramal de Lechería (que serve o Aeroporto Internacional Felipe Ángeles); o Trolleybus Chalco-Santa Martha; e a extensão da Linha 12 do Metro Mixcoac-Observatorio.

O investimento será também utilizado para a construção em curso de 2 500 quilómetros de vias férreas no sudeste do México.

Sistema ferroviário

Seguem-se três destaques do ano transato:

Em 15 de setembro de 2023, o Ministério das Infra-estruturas, Comunicações e Transportes anunciou a inauguração de «El Insurgente», o comboio interurbano México-Toluca, composto por quatro estações que beneficiarão meio milhão de habitantes da área metropolitana de Toluca.

Em segundo lugar, em 20 de novembro de 2023, foi publicado no Jornal Oficial da Federação (DOF) o Decreto que estabelece o serviço público de transporte ferroviário de passageiros no âmbito do Sistema Ferroviário Mexicano como uma área de foco primário para o desenvolvimento nacional.

No mês seguinte, em 15 de dezembro de 2023, o Comboio Maia de Campeche a Cancún entrou em funcionamento.

Uma semana depois, em 22 de dezembro de 2023, entrou em funcionamento o Comboio Interoceânico de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca.

Projectos prioritários

As infra-estruturas têm sido uma prioridade para a administração do Presidente Andrés Manuel López Obrador desde que tomou posse em dezembro de 2018.

O anúncio do Programa de Construção e Modernização (2018-2024) incluiu quatro projectos prioritários no valor de mais de 20 mil milhões de dólares:

Um sistema aeroportuário redesenhado para a área metropolitana da Cidade do México e estados vizinhos.

Desenvolvimento de um corredor multimodal de mercadorias no Istmo de Tehuantepec.

Um «comboio maia» para passageiros e mercadorias na Península de Yucatán.

A construção de uma nova refinaria em Dos Bocas, Tabasco.