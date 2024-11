O sistema de comércio global e Donald Trump

Se levar adiante suas propostas de aumentar as tarifas sobre todas as importações de mercadorias dos EUA, Donald Trump poderá prejudicar gravemente o sistema de comércio global.

Trump fez promessas proselitistas de aumentar as tarifas para 10% sobre as importações para os EUA de todo o mundo, 60% sobre as importações da China e, se certas condições relacionadas à migração, drogas e crime não forem atendidas, 25% sobre as importações do México.

Mas esses aumentos de tarifas violariam as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e os Acordos de Livre Comércio (ALCs) assinados pelos Estados Unidos, de acordo com Luis de la Calle, diretor geral da empresa de consultoria De la Calle, Madrazo, Mancera (CMM), e Ngozi Okonjo-Iweala, diretor geral da OMC.

Sistema de comércio global

No sistema de comércio multilateral da OMC, a maioria dos países membros colabora ativamente em acordos de livre comércio. Dessa forma, eles buscam aumentar os fluxos comerciais. Além disso, a OMC fornece uma base organizacional e jurídica para o comércio entre seus membros. Ela também lida com disputas comerciais e gerencia acordos internacionais, como o T-MEC, o OPEC e o RCEP.

Esse sistema global baseado em regras surgiu após a Segunda Guerra Mundial, primeiro como o GATT e depois como a OMC. Seu objetivo tem sido reduzir as barreiras comerciais e evitar disputas comerciais por meio de regras claras.

No entanto, durante seu primeiro mandato, Trump iniciou uma guerra comercial com a China, o que resultou em retaliação mútua e barreiras comerciais, especialmente no setor de tecnologia.

OMC

Entre as regras básicas desse sistema com relação às tarifas estão:

Não discriminação.

Compromissos vinculantes.

Transparência.

Válvulas de segurança (aumentos de tarifas em determinadas circunstâncias).

Trump declarou recentemente em um evento no Clube Econômico de Chicago que “a palavra mais bonita do dicionário é tarifa”.