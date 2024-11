Tarifas sobre o México de Donald Trump: risco ou ameaça?

As tarifas sobre o México que Donald Trump prometeu impor se a presidente mexicana Claudia Sheinbaum não impedir uma “avalanche de criminosos e drogas” nos Estados Unidos são um risco real ou podem continuar sendo uma mera ameaça?

Como em muitas de suas declarações anteriores, Trump é ambíguo em sua abordagem e faz propostas que são as mais impactantes possíveis no contexto proselitista.

“O México está nos invadindo, mas agora temos uma nova presidente no México. Supõe-se que ela seja uma mulher muito boa, é o que dizem. Eu não a conheço. E vou informá-la, no primeiro dia ou antes, que se eles não pararem com essa enxurrada de criminosos e drogas que entram em nosso país, vou impor imediatamente uma tarifa de 25% sobre tudo o que eles enviarem para os Estados Unidos da América”, disse Trump em um comício na Carolina do Norte.

Embora o México tenha alcançado maior integração produtiva e comercial com os Estados Unidos, sendo em 2023 e 2024 seu primeiro parceiro comercial, ele enfrenta sérios desafios na área de segurança pública e crime organizado.

Tarifas sobre o México

No mesmo comício, Trump afirmou que sua decisão de aumentar as tarifas sobre o México para 25% tinha “100% de chance de sucesso”.

Em 2021, os feminicídios (assassinatos direcionados a mulheres) aumentaram em aproximadamente 137% em comparação com os níveis de 2015. Além disso, outros crimes violentos, como desaparecimentos forçados e sequestros, têm surgido regularmente. Atualmente, o número estimado de pessoas desaparecidas no México ultrapassa 112.000. A maioria desses casos foi registrada desde que Calderón assumiu o cargo.

As organizações criminosas transnacionais mexicanas têm se esforçado para atender à demanda por drogas nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, elas se envolvem em outras atividades ilícitas, como tráfico de pessoas, roubo de combustível, tráfico de armas e lavagem de dinheiro.

Um relatório do Government Accountability Office de 2021 revelou que aproximadamente 70% das armas de fogo recuperadas no México são originárias dos Estados Unidos.

Por outro lado, um relatório do Departamento do Tesouro indica que o contrabando de dinheiro em massa continua. No entanto, as organizações criminosas transnacionais agora lavam os lucros das drogas por meio de esquemas complexos. Alguns desses esquemas envolvem empresas chinesas e comerciantes de dinheiro.