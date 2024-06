O sector da panificação: perspectivas segundo o Grupo Bimbo

O Grupo Bimbo traçou as suas perspectivas globais para o sector da panificação e destacou algumas tendências.

O mercado para este sector foi estimado em 440 mil milhões de dólares em 2022, com uma taxa de crescimento anual composta de vendas de 3,2% entre 2017-2022, de acordo com a Monitor International.

Além de crescer, a indústria de panificação é resiliente, variando em tamanho desde pequenas padarias até empresas multinacionais.

Veja algumas tendências:

Dietas com baixo teor de hidratos de carbono.

Preocupações com os efeitos na saúde das gorduras trans, do açúcar, da farinha refinada e do teor de glúten.

Especialização.

Produtos com rotulagem limpa.

automatização . Aumento da tecnologia e da

Produtos que os consumidores consideram amigos do ambiente (por exemplo, embalagens recicláveis).

Indústria de panificação

A automatização está a crescer neste sector à escala global, à medida que as empresas procuram alcançar uma maior eficiência operacional.

Para tal, as empresas estão a automatizar fornos e outros equipamentos, utilizando sensores que permitem a monitorização em tempo real de indicadores como a temperatura, os tempos de fermentação e a humidade.

Também se regista um aumento do número de robôs a operar nas indústrias, desde a decoração de produtos e amassamento até à embalagem e rotulagem.

As empresas estão a utilizar cada vez mais a Internet das Coisas e a gestão de dados para tomar decisões mais informadas e otimizar os processos.

Grupo Bimbo

As principais categorias da indústria de panificação são:

Pão.

Bolos.

Misturas para sobremesas.

Produtos de padaria congelados.

Pastelaria.

Bolos e tartes de sobremesa.

Com sede no México, o Grupo Bimbo participa nos segmentos de pão, bolos e pastelaria dentro desta definição, enquanto participa noutras categorias que não estão incluídas, como as bolachas, entre outras.

Os produtos de panificação artesanal e de marca própria são relevantes para o sector da panificação.

De acordo com a Euromonitor, os produtos de padaria artesanal e de marca própria representaram 55,8% e 8,1%, respetivamente, do mercado global total em 2022 (medido como uma percentagem do preço de venda a retalho, ou RSP).

Em 2023, o Grupo Bimbo expandiu as suas operações para a Roménia, levando as suas operações de fabrico a 34 países. Essas e outras aquisições, juntamente com seu crescimento orgânico, consolidaram o Grupo Bimbo como a maior empresa de panificação do mundo.