Tyson Foods: Discovery Center e automatização 

A Tyson Foods opera o seu Discovery Center para investigação e desenvolvimento nos Estados Unidos.

Localizado em Springdale, Arkansas, o Discovery Center inclui mais de 40.000 pés quadrados de espaço para instalações-piloto da USDA e da FDA, áreas sensoriais e de grupos de discussão com consumidores, laboratórios de embalagem e 19 cozinhas de investigação.

O centro permite à empresa fornecer aos clientes, de forma rápida e eficiente, novos produtos líderes de mercado para o retalho e para os serviços alimentares.

De um modo geral, a Tyson Foods realiza actividades de investigação e desenvolvimento contínuas para melhorar o desenvolvimento de produtos, automatizar processos manuais nas suas instalações de transformação e operações de frangos de carne e melhorar a criação de frangos de carne.

Além disso, a empresa tem um Centro de Automação da Produção em Springdale, concebido para aumentar o desenvolvimento de novas soluções de produção e melhorar a formação dos membros da equipa em novas tecnologias.

Possui também capacidades de investigação e desenvolvimento em vários locais internacionais onde a empresa opera.

Os custos de investigação e desenvolvimento da Tyson Foods são registados como despesas quando incorridos. Os custos de investigação e desenvolvimento ascenderam a 114 milhões de dólares e 108 milhões de dólares nos exercícios de 2023 e 2022, respetivamente, findos em 30 de setembro.

O seu principal objetivo de marketing é ser o fornecedor preferencial de carne de bovino, suíno, aves de capoeira e produtos alimentares preparados para clientes e consumidores.

A empresa constrói as marcas Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park, Wright, Aidells, ibp e State Fair, ao mesmo tempo que apoia fortes marcas regionais e emergentes, principalmente através de publicidade, promoção e relações públicas de marcas e produtos distintos.

Com 139.000 empregados, a Tyson Foods é uma das maiores empresas alimentares do mundo e um líder reconhecido no sector das proteínas.