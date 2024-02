O modelo de negócio do hard discounting

O modelo de negócio dos hard discounters ainda está a dar os primeiros passos no México dentro do canal Moderno.

De acordo com a Nielsen, os hard discounters, como as Tiendas 3B e Tiendas Neto, representaram apenas 2,3% das vendas no mercado mexicano de mercearias até 2022.

Embora os grandes retalhistas, como a Walmex (através da Bodega Aurrera Express) ou a FEMSA (através das Tiendas BARA), estejam presentes nos formatos de desconto, o Tiendas 3B tem competido com sucesso desde a sua criação com esses formatos, bem como com outros operadores de mercearias estabelecidos.

De acordo com a BBB Foods Inc., o modelo comercial das empresas de grandes descontos centra-se numa variedade limitada de produtos de marca própria, com uma boa relação qualidade/preço e um elevado volume de negócios, que respondem às necessidades diárias essenciais do consumidor.

A expressão «hard discounting» refere-se a estratégias comerciais que implicam reduções significativas ou substanciais dos preços dos produtos ou serviços oferecidos.

Esta abordagem pode fazer parte do modelo de negócio de algumas empresas, a fim de atrair clientes, aumentar as vendas e competir no mercado.

Modelo de negócio

O mercado de mercearias no México é melhor visto em dois canais: o canal Moderno (ou organizado), que é um subconjunto do mercado formal de mercearias e é definido como incluindo lojas de desconto, hipermercados, supermercados, lojas de conveniência e clubes de armazém, e o canal Tradicional (ou informal), que inclui, entre outros, mercearias locais e lojas de especialidades alimentares, bebidas e tabaco.

O canal Moderno, que representou 79 mil milhões de USD em vendas anuais em 2022, de acordo com os dados da Euromonitor, pode ainda ser dividido em retalhistas de preço total e lojas de desconto (incluindo soft discounters e hard discounters, como as Tiendas 3B).

Bodega Aurrerá

As lojas de desconto representaram 30,5% do canal Moderno no ano que terminou em 31 de dezembro de 2022, de acordo com os dados da Euromonitor.

O Walmex é o operador dominante no canal Moderno, representando 34,2% das vendas totais nesse canal até 2022, de acordo com os dados da Euromonitor.

O formato mais bem sucedido do Walmex é a Bodega Aurrera, uma cadeia de descontos que representou 16,7% das vendas do canal Moderno. Para além disso, o mercado é altamente fragmentado.