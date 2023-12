Projectos estratégicos: os investimentos da Walmex 

A Walmex investiu 21.304 milhões de pesos em projectos estratégicos em 2022 para reforçar o seu negócio, o que representa 2,6% das suas receitas totais.

Fundada em 1991, a empresa opera uma cadeia de supermercados, grandes armazéns de desconto e mercearias no México e na América Central.

A Walmex está a capacitar as suas lojas com recursos omnicanal e a mantê-las em boas condições para melhorar a experiência de compra e garantir a segurança dos seus associados e clientes, pelo que as remodelações representaram 43% do investimento este ano.

Em 2022, a empresa continuou a expandir-se e abriu 126 novas lojas, representando 32% do investimento total.

Qual é a sua dimensão atual? A empresa terminou o ano passado com 3745 lojas, com uma área total de vendas de mais de 7,5 milhões de metros quadrados.

A Walmex dispõe de uma forte cadeia de abastecimento e prevê que esta continue a reforçar-se.

No passado mês de junho, a empresa inaugurou o Centro de Distribuição de Villahermosa, que gere mais de 10% do volume de perecíveis.

Projectos estratégicos

Os investimentos na sua cadeia de abastecimento representaram 9% do investimento deste ano.

O Walmex actualizou a sua tecnologia de aplicações para oferecer aos seus clientes uma experiência de compra mais rápida e mais fácil de utilizar, e digitalizou processos para tornar o trabalho dos seus funcionários de lojas e clubes mais fácil e mais eficiente.

Os investimentos em tecnologia e comércio eletrónico representaram 16% do investimento total do ano.

Os investimentos da Walmart México e América Central em projectos estratégicos, manutenção, crescimento, comércio eletrónico, sistemas, logística e distribuição têm como objetivo aumentar e modernizar a sua capacidade instalada e de distribuição, para operar de forma mais eficiente, reduzir custos e servir melhor os seus clientes todos os dias.

Tudo isto lhe confere vantagens competitivas para manter a sua posição no sector.

Marcas

Até à data, as denominações comerciais dos nossos diferentes formatos de negócio no México, tais como Bodega Aurrerá, Mi Bodega Aurrerá, Bodega Aurrerá Express, Prichos, CASHI, SUMA BENEFICIOS e BAIT, são marcas registadas propriedade da Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., assim como as marcas Aurrera, Medimart, Atvio, etc.

Além disso, os nomes comerciais dos formatos de negócio Walmart, Walmart Express, Walmart Pass, Walmart Connect e Sam’s Club, bem como as várias marcas proprietárias, tais como Great Value, Equate, Mainstays, Members Mark e Wal-Mart Cart, etc., são marcas registadas propriedade da Wal-Mart.